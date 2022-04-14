Softline и Gagar>n объявляют о партнерстве

Глобальный поставщик ИТ-решений и услуг Softline стал авторизованным партнером российского производителя серверного оборудования Gagar>n. Об этом CNews сообщили представители Softline.

С 2019 г. компания Gagar>n разрабатывает серверные технологии для применения в России, в том числе механику, схемотехнику и серверное ПО, является членом АРПЭ и партнером АНО ВТ. Продукты компании включены в реестр радиоэлектронной и промышленной продукции Минпромторга.

Серверное оборудование Gagar>n производится в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (OCP). Особенностью такого подхода является полная архитектурная открытость, отсутствие Vendor lock-in, снижение стоимости владения вычислительной инфраструкторой и широкий спектр применения.

Важным преимуществом для клиентов Softline станет высокая скорость поставки оборудования Gagar>n. Текущие сроки – четыре-пять недель на стандартные решения – это в два-четыре раза быстрее среднерыночной скорости поставки.

«В текущих условиях нам очень важно предоставлять своим заказчикам максимально широкий выбор решений в области цифровой трансформации, – сказала Елена Шиянова, менеджер по развитию бизнеса Softline. – Расширение портфеля дает нам возможность оперативно помогать клиентам, предлагая им лучшее доступное оборудование. Для этих целей в Softline также появились специальные консультационные услуги, и сотрудники компании готовы оперативно разработать рекомендации по составлению индивидуального плана внедрения ИТ-решений, помочь с выбором российского оборудования и других решений для российских организаций».

«Широкий охват рынка и техническая экспертиза Softline – это еще одна возможность для нас предоставить бизнесу современные решения для создания высокоэффективной, гибкой и независимой вычислительной инфраструктуры, – отметил Валентин Шульга, руководитель партнерского отдела в Gagar>n. – Уверены, что сотрудничество наших компаний приведет к обоюдному успеху».

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Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году Softline достигла оборота в $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих депозитарных расписок на Лондонской бирже со вторичным размещением в Москве.