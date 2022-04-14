Университет Иннополис и Сколтех начнут совместно обучать бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная техника»

За 4 года Университет Иннополис и Сколковский университет науки и технологий подготовят специалистов в прикладном искусственном интеллекте и машинном обучении. Договор о сотрудничестве в разработке и реализации программы бакалавриата подписали директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин и старший вице-президент по развитию Сколтеха Александр Сафонов в присутствии президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Первые 50 студентов начнут обучение по программе в сетевой форме в сентябре 2022 г. в Иннополисе. В середине второго курса студенты выберут образовательный трэк и дисциплины, которые преподают в Университете Иннополис или Сколтехе. Четверокурсники трудоустроятся в ИТ-компании Иннополиса, стартапы Сколково или проектные центры Сколтеха по выбору. Обучение будет проходить на английском языке. С 2023 г. на программу планируется набор до 200 человек на курс.

Кирилл Семенихин, директор Университета Иннополис, сказал: «Совместная образовательная программа стала результатом объединения лучших научных и образовательных практик двух ведущих российских университетов, занимающихся подготовкой кадров в области высоких технологий. Профессора-практики Университета Иннополис сфокусируются на обучении студентов прикладному искусственному интеллекту и процессу разработки программного обеспечения. Сколтех, в свою очередь, интегрирует в курс знания по предиктивной аналитике в индустриальных приложениях и технологиям анализа данных и машинного обучения».

Александр Сафонов, старший вице-президент по развитию Сколтеха, отметил: «Сколтеху 10 лет, и за эти годы нам удалось создать уникальные образовательные программы магистратуры и аспирантуры, выстроив систему привлечения талантливых и амбициозных студентов – выпускников программ бакалавриата других университетов. Совместный бакалавриат с ведущим ИТ-университетом позволит Сколтеху проводить полный цикл подготовки студентов, формировать их ценностные и карьерные установки, готовить ИТ-специалистов, способных работать в современном, быстро меняющемся научно-технологическом ландшафте».

В качестве защиты дипломной работы студенты выпускного курса смогут представить свой стартап. Выпускникам программы, работающим в российских компаниях инновационного сектора экономики, а также продолжающим обучение в магистратуре Университета Иннополис или Сколтеха, компенсируют стоимость обучения.