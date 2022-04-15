ELMA и Softline расширяют партнерство на проектах по CRM, BPMS, СЭД

Softline и ELMA углубили партнерские отношения на масштабных проектах внедрения ПО классов CRM, BPM, СЭД. Синергия двух крупных компаний поможет осуществить цифровую трансформацию бизнеса, используя российскую Low-code систему ELMA365, для сохранения непрерывности процессов российских компаний. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В дальнейшем компании планируют продолжить развивать совместную экспертизу на базе Low-code системы ELMA365. Объединение проектного опыта позволяет комплексно подходить к решению задач и предоставлять услуги в области бизнес-консалтинга и внедрения продуктов ELMA.

«Команда Softline имеет пятилетний опыт внедрения и разработки на базе систем CRM, BPM и СЭД, отраслевые наработки. Это позволяет решать задачи клиентов оперативно и комплексно. Мы видим большой потенциал технологической платформы ELMA. Она внесет значимое дополнение в портфель наших решений», – сказала Светлана Ермакова, руководитель направления CRM и BPM компании Softline.

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ELMA – российская ИТ-компания, разработчик Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов и компьютерного зрения. С 2008 г. более 3000 компаний в России и СНГ внедрили и используют программные продукты ELMA. ELMA365 призвана лучшей СЭД в СНГ по версии CNews, входит в Единый реестр российского ПО.

Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году Softline достигла оборота в $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих депозитарных расписок на Лондонской бирже со вторичным размещение в Москве.