МТС объявила дату проведения годового общего собрания акционеров

МТС объявила о решении совета директоров МТС созвать годовое общее собрание акционеров 22 июня 2022 г.

Годовое общее собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 30 мая.

Совет директоров также определил, что до 12 мая от акционеров МТС будут приниматься предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и иные органы МТС.