Директором по персоналу «ИКС Холдинга» назначена Анна Пехтина

Направление по работе с персоналом многопрофильной ИТ-группы «ИКС Холдинг» возглавит новый топ-менеджер Анна Пехтина.

Главными задачами Анны на новом месте станут: усиление HR-бренда, привлечение сильных кадров с рынка, поддержка бизнеса с точки зрения HR-процессов, а также обучение и развитие персонала.

До начала работы в холдинге Анна занимала руководящие должности в крупных структурах финансового сектора: Ситибанк, банк «ВТБ 24», банк «ФК Открытие», ИК «Атон», где она отвечала за клиентский сервис, возглавляла направление по работе с персоналом, включая внутренние коммуникации.

Анна имеет семилетний консалтинговый опыт в сфере HR и Customer Service, включая три года работы старшим консультантом в компании Orders Berndtson, где она отвечала за оценку и развитие топ-менеджеров и их команд, разрабатывала и вела командные и стратегические сессии, занималась коучингом топ-менеджмента. Последние годы вела частную консалтинговую практику – работала с крупными компаниями, проводила консультации руководителей высшего звена.

Анна Пехтина окончила экономический факультет «Международной школы бизнеса» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, прошла программу двойного диплома в Бизнес-школе ESSEC во Франции, а также стажировалась в компании «Alcatel» во Франции, где работала в департаменте внутреннего аудита.

В МГУ им. М.В. Ломоносова успешно окончила программу переподготовки по бизнес-тренингам.

В настоящий момент проходит обучение в «Институте психодрамы, коучинга и ролевого тренинга», где изучает психологию.

Анна прошла программы дополнительного образования и получила: сертификат, по индивидуальной оценке, руководителей на предмет мотивации, факторов риска и потенциала (Hogan Assessment Systems); сертификат по использованию психодрамы в бизнесе, коучинге и тренинге (Институт психодрамы, коучинга и ролевого тренинга, Федерация FEPTO); сертификат “Executive coach” (Международный институт коучинга Яна Ардуи).