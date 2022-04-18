«Инфотекс» предоставит лицензии на свои продукты для поддержки отечественных компаний

«Инфотекс» объявила о старте акции «За безопасность!», в рамках которой компания предоставит на безвозмездной основе лицензии на полнофункциональные версии ряда программных продуктов и продуктов в виртуализированном исполнении сроком на шесть месяцев. Такое решение было принято для того, чтобы помочь отечественным предприятиям обеспечить непрерывность бизнес-процессов в условиях критически возросшего давления со стороны злоумышленников и киберпреступников, а также в связи с приостановлением работы в России ряда крупных международных производителей средств информационной безопасности.

Лицензии будут предоставлены на следующие продукты:

Защита каналов связи: ViPNet Coordinator VA, ViPNet xFirewall VA, ViPNet TLS Gateway VA, ViPNet PKI Client, ViPNet Client.

Системы управления и мониторинга: ViPNet Administrator, ViPNet Policy Manager.

Защита рабочих станций и серверов: ViPNet SafeBoot, ViPNet SafePoint.

Обнаружение и предотвращение компьютерных атак: ViPNet TIAS VA, ViPNet IDS NS VA, ViPNet IDS HS, ViPNet IDS MC VA.

Передача лицензий на продукты «Инфотекс» — это только одна из мер, которую компания планирует осуществить в рамках антикризисной программы. Среди других мер поддержки: перевод отдела технической поддержки на усиленный режим работы и предоставление консультаций по подбору оптимальных решений для обеспечения информационной безопасности в рамках импортозамещения.