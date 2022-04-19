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ГКС и «Топ системы» стали партнерами по внедрению PLM-технологий

ГКС (группа «Систематика») подписала договор с компанией «Топ системы» о партнерстве в области внедрения решений по сопровождению жизненного цикла изделий (PLM) на российских промышленных предприятиях, специализирующихся на выпуске сложной наукоемкой продукции.

Андрей Кармишин, вице-президент ГКС по работе с машиностроительной отраслью, отметил: «ГКС предоставляет комплексные услуги по интеллектуальному цифровому инжинирингу, внедрению технологий управления жизненным циклом изделий и систем управления производством для машиностроительных предприятий. Решения компании «Топ системы», одного из ведущих российских разработчиков программных комплексов PLM — проверенные временем инструменты, которые дают возможность промышленным предприятиям перейти на новый уровень цифровизации производства».

Константин Головкин, директор по развитию компании «Топ системы», сказал: «Заключение партнерского договора с ГКС, обладающей широкими компетенциями и прочными позициями на российском ИТ-рынке, мы считаем важным шагом для развития и удовлетворения потребностей профильных заказчиков из числа российских производственных предприятий».

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