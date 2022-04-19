На «Госуслугах» стартовал прием заявок на отсрочку от армии для ИТ-специалистов

Аккредитованные ИТ-компании с 19 апреля 2022 г. могут подать на «Госуслугах» заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников.

Для этого нужно заполнить и приложить к заявлению специальную форму с данными сотрудников, которую Минцифры заранее направило компаниям из списка аккредитованных.

Условия для включения сотрудника в список: гражданство РФ; возраст — от 18 до 27 лет (родившиеся с 1 апреля 1995 г. по 15 июля 2004 г.); работа по трудовому договору; нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку; сотрудник работал в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г. или устроился на работу в течение года после окончания учебы.

В форму нужно внести следующие данные сотрудников: ФИО; ату и место рождения; НИЛС; есто жительства; наименование вуза и дату выпуска; номер диплома; специальность; стаж работы в аккредитованной компании; военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

Заявления на «Госуслугах» будут приниматься до 1 мая 2022 г. После 1 июня 2022 г. призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

После того, как сотрудник получит повестку, он должен посетить военкомат в указанное в повестке время, чтобы подтвердить право на отсрочку. При себе нужно иметь: паспорт; документ воинского учета; водительское удостоверение (при наличии); подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем; подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2021г. по 1 апреля 2022.