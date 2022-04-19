«СберКорус» и «Сбер» запустили онлайн-сервис для составления концессионных соглашений в 10 отраслях экономики

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «СберКорус» и «Сбер» запустили онлайн-сервис Конструктор концессионных соглашений, который предназначен для подготовки текстов концессионных соглашений без привлечения юридических консультантов. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Конструктор помогает составить проект концессионного соглашения на заданных условиях в требуемом банками формате для привлечения заемного финансирования и в полном соответствии с положениями закона «О концессионных соглашениях».

В сервисе пользователь последовательно отвечает на набор вопросов о проекте, автоматически формирует необходимую документацию по концессионному соглашению и может оперативно инициировать кредитный процесс.

Готовый пакет документов пользователь получит за два часа, в то время как работа юристов из специализированных компаний занимает от двух месяцев и обходится авторам проектов в сумму от 1,5 млн руб.

Стоимость работы в Конструкторе концессионных соглашений от «Сбер» и «СберКорус» составляет 350 тыс. руб. (в эту сумму включен доступ в сервис на три месяца с возможностью формирования и скачивания одного концессионного соглашения).

«Для привлечения частных инвесторов в региональные проекты необходимо ускорить и облегчить подготовку концессионной документации, повысить “банкуемость” проектов для получения заемного финансирования. С этой целью мы и разработали конструктор, который уже внедрен в 10 отраслях и позволяет сформировать проект соглашения с предодобренными в банке условиями. Надеемся, что этот инструмент, наряду с другими нашими решениями, будет способствовать росту количества качественных концессий для быстрого развития инфраструктуры в заявленных Правительством России приоритетных направлениях», — сказала начальник Центра государственно-частного партнерства Сбербанка Анна Багинская.

«Чем раньше банк подключился к обсуждению и анализу концессионного соглашения, тем больше шансов на получение банковского финансирования на проект. Наш Конструктор призван максимально сократить время на принятие решения о финансировании. По отдельности те проекты, у которых будет востребован наш сервис, кажутся незначительными: строительство ледовой коробки, благоустройство двора, организация глэмпинга. Но в совокупности они создадут максимально комфортную среду для жителей нашей страны», — отметила представитель сервиса «Конструктор концессионных соглашений» в «СберКорус» Анна Демкина.