CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Веб-сервисы ИТ в банках
|

«СберКорус» и «Сбер» запустили онлайн-сервис для составления концессионных соглашений в 10 отраслях экономики

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «СберКорус» и «Сбер» запустили онлайн-сервис Конструктор концессионных соглашений, который предназначен для подготовки текстов концессионных соглашений без привлечения юридических консультантов. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Конструктор помогает составить проект концессионного соглашения на заданных условиях в требуемом банками формате для привлечения заемного финансирования и в полном соответствии с положениями закона «О концессионных соглашениях».

В сервисе пользователь последовательно отвечает на набор вопросов о проекте, автоматически формирует необходимую документацию по концессионному соглашению и может оперативно инициировать кредитный процесс.

Готовый пакет документов пользователь получит за два часа, в то время как работа юристов из специализированных компаний занимает от двух месяцев и обходится авторам проектов в сумму от 1,5 млн руб.

Стоимость работы в Конструкторе концессионных соглашений от «Сбер» и «СберКорус» составляет 350 тыс. руб. (в эту сумму включен доступ в сервис на три месяца с возможностью формирования и скачивания одного концессионного соглашения).

«Для привлечения частных инвесторов в региональные проекты необходимо ускорить и облегчить подготовку концессионной документации, повысить “банкуемость” проектов для получения заемного финансирования. С этой целью мы и разработали конструктор, который уже внедрен в 10 отраслях и позволяет сформировать проект соглашения с предодобренными в банке условиями. Надеемся, что этот инструмент, наряду с другими нашими решениями, будет способствовать росту количества качественных концессий для быстрого развития инфраструктуры в заявленных Правительством России приоритетных направлениях», — сказала начальник Центра государственно-частного партнерства Сбербанка Анна Багинская.

«Чем раньше банк подключился к обсуждению и анализу концессионного соглашения, тем больше шансов на получение банковского финансирования на проект. Наш Конструктор призван максимально сократить время на принятие решения о финансировании. По отдельности те проекты, у которых будет востребован наш сервис, кажутся незначительными: строительство ледовой коробки, благоустройство двора, организация глэмпинга. Но в совокупности они создадут максимально комфортную среду для жителей нашей страны», — отметила представитель сервиса «Конструктор концессионных соглашений» в «СберКорус» Анна Демкина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Премия «Импортозамещение года 2022»: начат отбор номинантов

ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, переманивает у России ИТ-шников и вывозит их в Узбекистан

Минцифры собралось возвращать операторам часть налога на прибыль

В России за сотни миллионов строится система прогнозирования экономического развития страны

Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций

В российской электронике дикая нехватка кадров. Специалистам нужны хорошие зарплаты, но шансов на их рост не видно

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»