CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Dataframe приобрела контрольный пакет акций IDFT

«Дата фрейм» (Datаframe), поставщик решений по управлению данными и «Айди финансовые технологии» (IDFT), российская ИТ-компания, эксперт в разработке и внедрении специализированных банковских решений, объявили о подписании договора купли-продажи контрольного пакета IDFT в пользу Dataframe.

Ключевая цель сделки – реализовать и обеспечить максимальный уровень профессиональной и технологической синергии, вывод продуктового предложения на новый качественный уровень, выход на новые рынки сбыта, а также продолжение развитие стратегии на импортозамещение путем реализации опыта, навыков и знаний объединенной команды и использованием уже реализованных возможностей свободного сообщества разработчиков.

Сотрудничество между DataFrame и IDFT расширяет пакет услуг отечественными решениями для финансовых институтов.

По условиям соглашения Дмитрий Зайцев сохраняет за собой должность генерального директора «Айди финансовые технологии» и продолжит операционное управления компанией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Секреты аутсорсинга: Как Deutsche Bank проверяет программистов Luxoft на наркотики

У России появился шанс быстро покончить с дефицитом ИТ-шников

Премия «Импортозамещение года 2022»: начат отбор номинантов

В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов

«Яндекс» будет делать ИТ-шников из своих курьеров

ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, переманивает у России ИТ-шников и вывозит их в Узбекистан

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»