«Т1 интеграция» и «Рускомтехнологии» договорились о партнерстве

«Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, и «Рускомтехнологии», отечественный вендор в сегменте мониторинга производительности ИТ-приложений, объявляют о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В соответствии с договоренностью «Т1 интеграция» имеет право распространять, внедрять, кастомизировать решения вендора под существующие потребности клиентов.

Уже более семи лет «Рускомтехнологии «ведет разработку программного продукта – автоматизированной системы транзакционного мониторинга «Ключ-астром». Решение относится к классу АРМ (Application Performance Monitoring, мониторинг производительности приложений). Главное преимущество продуктов данной группы заключается в сокращении времени на изучение и устранение сбоев в работе приложений.

«“Ключ-астром” выполняет сквозной мониторинг всей цепочки бизнес-процесса с участием ИТ-систем. Решение позволяет выявлять и диагностировать сложные проблемы с продуктивностью и доступностью приложений, поддерживать ожидаемый уровень качества сервиса. “Ключ-астром” входит в реестр отечественного программного обеспечения. Основные заказчики – госкомпании, федеральные органы исполнительной власти», – сказал Иван Кулешов, генеральный директор ООО «Рускомтехнологии».

«Мы более 10 лет решаем задачи построения систем мониторинга для заказчиков во всех отраслях. И теперь мы рады возможности включить в портфель наших решений платформу “Ключ-астром”, сопоставимую с ведущими решениями APM на мировом рынке. Считаем, что инновационная платформа “Ключ-астром” в сочетании с нашим опытом в решении задач мониторинга будет интересна всем нашим заказчикам – как тем, кто только начал решать задачу сквозного контроля приложений, так и тем, кто ищет варианты замены и развития уже существующих решений», – отметил Алексей Николаев, директор центра компетенций по системам управления ИТ и мониторинга «Т1 интеграции».

***

ООО «Рускомтехнологии» – российский Вендор в сегменте APM. Компания в течении последних трех лет вела разработку программного продукта – «Ключ-астром». «Ключ-астром» – автоматизированная система транзакционного мониторинга. Это первое российское APM-решение, сочетающее в себе передовые технологии APM-рынка и адаптацию к российским технологическим стекам. Продукт включен в Реестр отечественного ПО Минцифры.

На сегодняшний день решение «Ключ-астром» внедрено или проходит апробацию ряда заказчиков в государственном секторе.

Компания «Т1 интеграция» входит в группу «Т1», является одним из участников рынка системной интеграции в России. Компания создана в 1992 г.

Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплектов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр. Компанией реализовано более 2000 проектов в интересах заказчиков – государственных структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 8000 сотрудников. В 2020 г. оборот холдинга составил 59,2 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, группа «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».

Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.