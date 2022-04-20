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В сфере ИТ оказалось больше всего самозанятых специалистов

Труд самозанятых используется уже в каждой пятой компании. Плюсы такого сотрудничества в большей степени оценил малый бизнес, а также работодатели из строительной и транспортной сферы. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Работодателей, оценивших преимущества такого подхода к трудовым ресурсам, больше всего в сфере строительства (30%), транспорта (29%) и услуг (26%). В банковской сфере самозанятых привлекают гораздо реже (12%).

Практически каждая пятая российская компания (19%) пользуется услугами самозанятых — это на 2 п.п. больше, чем год назад. Свою позицию работодатели объясняют экономией (за самозанятого не нужно платить налоги и взносы), а также отсутствием потребности в штатных сотрудниках на определенных участках работ.

Чаще всего самозанятых привлекает малый бизнес: среди компаний с численностью персонала до 100 человек их услугами пользуются 23%, тогда как среди крупных организаций — только 15%.

Как сообщают респонденты, чаще всего самозанятые выполняют работу в области строительства, проектирования, информационных технологий и логистики. В таких областях, как HR, маркетинг, дизайн, продажи, юриспруденция и бухгалтерия, труд самозанятых используется чуть реже.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 261

Время проведения: 1-18 апреля 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

В каких областях чаще всего выполняют работу самозанятые (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Строительство, проектирование

2. ИТ

3. Логистика

4. HR

5. Маркетинг, реклама, дизайн

6. Продажи

7. Юриспруденция

8. Бухгалтерия

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