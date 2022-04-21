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Корпоративные клиенты «Сбермаркета» смогут сэкономить в среднем до 1000 руб. с каждого заказа

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» запустил механику BMPL (Buy More Pay Less) для корпоративных клиентов — «Покупай больше, плати меньше». Ранее такая опция была доступна только в офлайн-магазинах. «Сбермаркет» стал первым, кто внедрил эту механику в онлайн. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета».

«Покупай больше, плати меньше» — это акционная механика с многоуровневым ценником на товары. Для всех позиций, участвующих в акции, есть три варианта скидки — 3%, 5% и 7%. Чем больше единиц товара клиент добавит в корзину, тем выгоднее будет общая стоимость. Средний чек b2b-клиентов «Сбермаркета» составляет от 4500 до 12 тыс. руб. в зависимости от размера компании. А значит, с одного заказа получится сэкономить в среднем 1000 руб.

В рамках механики BMPL для каждого акционного товара определен индивидуальный расчет количества единиц для достижения нового уровня скидки. А при достижении максимальной скидки, каждая следующая единица выбранного товара тоже будет с максимальной скидкой. Механика BMPL уже доступна для заказов из Metro и «Ленты» по всей России, купить товары со скидкой корпоративные клиенты могут на онлайн-витрине для бизнеса в «Сбермаркет». Немного позже механика начнет работать и в мобильном приложении «Сбермаркета». К акции подключено уже 155 магазина, и в дальнейшем этот список будет расширяться.

В акции участвуют порядка 250 товаров, которые наиболее популярны у корпоративных клиентов: молоко, сахар, вафли, бумажные полотенца, печенье, чай, конфеты, газированные напитки, соки.

В период с января по март 2022 г. по сравнению с продажами в октябре-декабре 2021 г. рост заказов от корпоративных клиентов увеличился в два раза.

«Сбермаркет» для бизнеса работает более чем в 160 городах России, возврат НДС происходит при оплате по выставленному счету, все необходимые документы можно получить в режиме онлайн, а товары — уже в день заказа. Оборот B2B-направления «Сбермаркета» в 2021 г. продемонстрировал рост в 2,6 раза. Клиентская база достигла почти 100 тыс. зарегистрированных юрлиц.

В 2021 г. была запущена отдельная витрина для юрлиц с онлайн-оформлением документов и возвратом НДС. Это позволило создать наиболее релевантные для корпоративных клиентов продукты и клиентский путь. По итогам декабря 2021 г. около 70% заказов корпоративных клиентов уже совершается на новой витрине.

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«Сбермаркет» — это доставка из магазинов. Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

«Сбермаркет» обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей». Ключевыми новыми направлениями для компании являются экспресс-доставка и новые категории: доставка безрецептурных лекарств из аптек, косметики, товаров для детей и зоотоваров.

Каждый день «Сбермаркет» доставляет более 150 тыс. заказов клиентам в более чем 160 городах по всей России — от Калининграда до Владивостока.

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