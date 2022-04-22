«Инфосистемы джет» поможет компаниям оптимизировать ИТ-мощности и переориентироваться на отечественные и Open Source-технологии

«Инфосистемы джет» разработала комплексное предложение по обеспечению информационной устойчивости компаний-заказчиков. Новые услуги помогут организациям быстро обеспечить непрерывность ИТ, снизить риски и постепенно перевести ИТ-ландшафты на отечественные и Open Source технологии. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы джет».

Российские компании перестраивают ИТ-стратегию с учетом резкого изменения внешних условий. В сжатые сроки требуется адаптировать ИТ-инфраструктуру, корпоративную архитектуру и прикладные системы к актуальным возможностям развития и повысить их защищенность в ситуации участившихся кибератак.

В «Инфосистемы джет» разработали комплекс первоочередных мер, а также план действий, необходимых в среднесрочной и долгосрочной перспективе, которые помогут компаниям решить эти задачи.

Быстрые меры

В перечень быстрых мер вошли решения, направленные на обеспечение надежной работы наиболее критичных ИТ-систем. Эксперты «Инфосистемы джет» уже проводят экспресс-аудит ИТ-инфраструктур у ряда своих заказчиков для того, чтобы выявить критичные компоненты, влияющие на доступность систем. Далее разрабатывается план миграции на оборудование, менее подверженное рискам сбоя из-за отключения облачных сервисов или отсутствия обновлений и технической поддержки.

В перечень срочных задач также входит обеспечение безопасности инфраструктуры. Чтобы снизить потенциальный ущерб от кратно возросших киберугроз, специалисты «Инфосистемы джет» проверяют эффективность работы системы резервного копирования, при необходимости — обновляют или создают такую систему. Среди других мер, которые помогут привести ИТ-инфраструктуру компаний в соответствие с требованиями ИБ — обновление системного ПО до доступных последних версий, проверка системных паролей на оборудовании, выполнение мер по повышению ИБ для подсистем управления ИТ-инфраструктурой и др.

Необходимо сделать в перспективе трех-шести месяцев

Комплекс действий для реализации в течение трех-шести месяцев включает оптимизацию ИТ-мощностей и переход на доступные технологии и оборудование. По опыту «Инфосистемы джет», ИТ-инфраструктуры крупных компаний имеют большой резерв для оптимизации. Например, можно высвободить от 20% до 50% ресурсов СХД, изменив архитектуру хранения данных и применив технологии экономии дискового пространства. Или можно выкроить до 30% вычислительных ресурсов серверов за счет оптимизации тестовых сред.

Специалисты «Инфосистемы джет» уже обследуют ИТ-инфраструктуру нескольких заказчиков, разрабатывают рекомендации по консолидации информационных ресурсов и политику хранения данных. Высвободившееся из эксплуатации оборудование может быть использовано как резерв для расширения ИТ-инфраструктуры в будущем или, например, в качестве запасных компонентов.

Чтобы обеспечить возможности для развития ИТ-инфраструктуры в будущем, необходимо спланировать и осуществить переход на оборудование и ПО отечественного производства, использование технологий Open Source и локальных облаков. Эксперты «Инфосистемы джет» разрабатывают рекомендации, способные продлить срок службы тех компонентов ИТ-инфраструктуры, которые невозможно заместить. При этом в части отечественных продуктов и Open Source рекомендации включают в себя только протестированные и совместимые решения. В результате заказчик получает карту проектов с оценкой стоимости каждого из них и приоритета для бизнеса.

Масштабные миграции задействуют комплексную экспертизу — от внедрения систем хранения данных и резервного копирования до виртуализации и мониторинга ИТ-инфраструктуры. Многоступенчатые миграции критически важных систем без простоев для бизнеса возможны за счет тщательного планирования, подготовки, интеграций переносимых информационных систем с меняющимся окружением и последующего тестирования работоспособности компонентов нового ИТ-ландшафта. В отношении дата-центров стоит рассмотреть использование децентрализованных ЦОД и отказаться от colocation, когда серверное оборудование заказчика размещается в дата-центре провайдера.

Развитие на год вперед в новых условиях

Для обеспечения условий дальнейшего устойчивого развития ИТ-компания предлагает разработать дорожную карту необходимых изменений ИТ-архитектуры в долгосрочной перспективе (год и более). Проектирование варианта происходит по итогам обследования текущей Enterprise-архитектуры компании. В результате специалисты составляют реестр действующих систем, визуализируя его в виде матрицы «ИТ-системы/автоматизируемые бизнес-процессы». После этого информационные системы ранжируются по степени влияния на бизнес и другим факторам и создается вариант архитектуры с предложениями по модификации и замене информационных систем. Дорожная карта предлагаемых изменений включает бюджетную оценку задач, сроки реализации, варианты миграции и перечень проектов для перехода на новую архитектуру.

«ИТ-директора российских компаний сегодня ищут способы снизить риски непрерывности сервисов. С другой стороны, уже сейчас нужно обеспечить возможности развития ИТ-инфраструктуры в будущем. Мы предлагаем обратить внимание на имеющиеся ресурсы и максимально их использовать. Со своей стороны готовы предоставить экспертизу для поиска точек оптимизации ИТ-инфраструктуры и задействования неиспользуемого резерва систем и сервисов. А параллельно с этим поможем постепенно перейти на отечественные ИТ-продукты и Open Source решения», — отметили представители компании «Инфосистемы джет».

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«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 1800 сотрудников.

Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), входит в топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.).

Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.