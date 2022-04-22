CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Каждая восьмая компания проводит точечную оптимизацию числа сотрудников

Большинство компаний не проводят и не планируют сокращений штатной численности работников. В каждой восьмой компании проводятся точечные сокращения. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1000 представителей работодателей из всех округов страны.

В большинстве компаний (77%) не сокращают персонал и не планируют это делать. Небольшие сокращения в рамках оптимизации численности персонала сегодня проводятся в 13% организаций. В 3% компаний — массовые сокращения. Пока не проводят, но планируют точечные сокращения 3% работодателей, массовые — 1%.

В феврале 2022 г., до начала спецоперации, о небольших сокращениях в целях оптимизации численности сотрудников сообщали 6% работодателей, о массовых — 1%.

SuperJob отслеживает ситуацию с сокращениями с 2010 г: рынок труда оперативно реагирует на изменения экономической ситуации. Наибольшее число сокращений наблюдалось в декабре 2014 г. через некоторое время после присоединения Крыма и наложения санкций западных стран: тогда не сокращали сотрудников и не планировали этого делать только 59% компаний. Число компаний, проводящих и планирующих сокращения, заметно увеличивалось также в марте 2020 г., когда в России начался локдаун из-за пандемии коронавируса.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 208

Время проведения: 4-20 апреля 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Транспортную отрасль России на PostgreSQL переведет юная компания, у которой выручка за год выросла в 106 раз

Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ

IBS выкупила часть Luxoft и вернула ее в Россию

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры

OnlyFans окончательно изгоняет российских порнозвезд. Их счета отключены, выплат нет, не за горами полная блокировка

Российский «чипмейкер №1» удваивает производство. Российской микроэлектронике дадут новую жизнь

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Показать еще

Наука

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»