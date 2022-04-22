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«Лаборатория Касперского» и «Базис» заключили договор о сотрудничестве

«Лаборатория Касперского» и «Базис» заключили договор о сотрудничестве. Компании намерены объединить усилия и наработки для создания системы безопасного доступа пользователей к облачным средам предприятий и контроля действий в их периметре.

Партнёрство будет направлено в первую очередь на создание решений для защиты облачных сервисов, обеспечения безопасности физических и виртуальных инфраструктур, в том числе рабочих мест, мобильных устройств, гипервизоров, а также серверов и систем хранения данных. Компании будут совместно тестировать имеющиеся решения и разрабатывать продукты для защиты от разных видов угроз, в том числе вредоносных программ, спама, фишинга, таргетированных атак.

«Спрос на продукты виртуализации растёт по мере цифровизации экономики в целом. Сейчас важно не только создавать качественные решения, но и помогать предприятиям эффективно ими управлять, — отметил Вениамин Левцов, директор центра экспертизы по корпоративным решениям «Лаборатории Касперского». — В современных условиях у бизнеса есть спрос на надёжные технологии от российских поставщиков, которые гарантируют бесперебойность функционирования своих продуктов. Наше сотрудничество с “Базисом” позволит предложить рынку полноценный набор технологий виртуализации с современными и эффективными средствами защиты. С их помощью клиенты смогут повысить безопасность корпоративных сетей и виртуальных сред и упростить работу с ними».

«Думаю, что сотрудничество “Базис” с “Лабораторией Касперского” очень актуально и позволит компаниям не только расширить свое присутствие на рынке, но и решить ряд насущных проблем для российского бизнеса сейчас, в ситуации, когда иностранные вендоры отрезают нас от возможности использовать зарубежное ПО», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Облачной платформы».

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