CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Директором по маркетингу и бренду «ИКС холдинга» назначена Ирина Коновалова

К команде многопрофильной ИТ-группы «ИКС холдинг» присоединился новый топ-менеджер Ирина Коновалова. Об этом CNews сообщили представители «ИКС холдинга».

На новом месте в должности директора по маркетингу и бренду Ирина будет отвечать за развитие бренда, формирование единой маркетинговой стратегии «ИКС холдинга», маркетинговую поддержку бизнеса и вывод на рынок новых брендов группы.

Ирина Коновалова работает в сфере маркетинга и стратегического планирования на протяжении 16 лет. Она занимала руководящие должности в крупных международных рекламных и коммуникационных группах.

В Havas Ирина руководила разработкой креативных стратегий, запускала новые проекты, отвечала за создание новых бренд-платформ российских брендов «Карат» и «Юбилейное», разрабатывала инновационные промо для X5 retail group.

В Saatchi & Saatchi Ирина в партнерстве с McKinsey & Company участвовала в создании бренда «Московский транспорт», работала над коммуникационными и брендинговыми проектами для Coca-Cola, JTI, John Deere и др.

img_5700_1.jpg

Ирина Коновалова

В LBL Communication Group Ирина в должности директора по стратегическому планированию и исследованиям успешно реализовывала проекты в партнерстве с Комитетом по рекламе Правительства Москвы и Министерством по туризму Греции.

Ирина начала свой профессиональный путь в компании Unilever, где занималась маркетинговыми исследованиями.

Ирина Коновалова родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В 2001 г. она окончила магистратуру по индийской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, затем продолжила свое обучение в США. Там она получила степень PhD в Университете штата Алабама по социолингвистике. Затем прошла онлайн-обучение в Гарвардской школе бизнеса (HBS) по направлению Disruptive Strategy.В профессиональном портфолио Ирины есть опыт преподавания – она работала в Университете штата Алабамы на протяжении четырех лет.

***

ООО «ИКС холдинг» – многопрофильная ИТ-группа. Холдинг является поставщиком ИТ для операторов связи и транспортных компаний. Холдинг объединяет такие группы компаний и исследовательские центры, как производителя вычислительной техники и СХД компанию Yadro, поставщика сервисов и технологий в ИБ-отрасли группу «Цитадель», научно-исследовательскую компанию «Криптонит», исследовательский центр по созданию низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных «1440», а также первый и единственный в России Музей криптографии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Самая популярная российская ОС стала доступна из облака «Яндекса»

Российский «смартфон для параноиков» оказался не нужен. Его почти не покупают даже в условиях дефицита

Малайзия намерена завалить Россию дефицитными полупроводниками и не вводить санкции

Обзор баз данных PostgreSQL

Запад увидел в российских программистах террористов. Им запрещают кодить для объектов критической инфраструктуры

В России разрешают «серый» импорт iPhone, Samsung, Intel. Сформирован список 200 брендов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Показать еще

Наука

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»