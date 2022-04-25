Директором по маркетингу и бренду «ИКС холдинга» назначена Ирина Коновалова

К команде многопрофильной ИТ-группы «ИКС холдинг» присоединился новый топ-менеджер Ирина Коновалова. Об этом CNews сообщили представители «ИКС холдинга».

На новом месте в должности директора по маркетингу и бренду Ирина будет отвечать за развитие бренда, формирование единой маркетинговой стратегии «ИКС холдинга», маркетинговую поддержку бизнеса и вывод на рынок новых брендов группы.

Ирина Коновалова работает в сфере маркетинга и стратегического планирования на протяжении 16 лет. Она занимала руководящие должности в крупных международных рекламных и коммуникационных группах.

В Havas Ирина руководила разработкой креативных стратегий, запускала новые проекты, отвечала за создание новых бренд-платформ российских брендов «Карат» и «Юбилейное», разрабатывала инновационные промо для X5 retail group.

В Saatchi & Saatchi Ирина в партнерстве с McKinsey & Company участвовала в создании бренда «Московский транспорт», работала над коммуникационными и брендинговыми проектами для Coca-Cola, JTI, John Deere и др.

Ирина Коновалова

В LBL Communication Group Ирина в должности директора по стратегическому планированию и исследованиям успешно реализовывала проекты в партнерстве с Комитетом по рекламе Правительства Москвы и Министерством по туризму Греции.

Ирина начала свой профессиональный путь в компании Unilever, где занималась маркетинговыми исследованиями.

Ирина Коновалова родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В 2001 г. она окончила магистратуру по индийской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, затем продолжила свое обучение в США. Там она получила степень PhD в Университете штата Алабама по социолингвистике. Затем прошла онлайн-обучение в Гарвардской школе бизнеса (HBS) по направлению Disruptive Strategy.В профессиональном портфолио Ирины есть опыт преподавания – она работала в Университете штата Алабамы на протяжении четырех лет.

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ООО «ИКС холдинг» – многопрофильная ИТ-группа. Холдинг является поставщиком ИТ для операторов связи и транспортных компаний. Холдинг объединяет такие группы компаний и исследовательские центры, как производителя вычислительной техники и СХД компанию Yadro, поставщика сервисов и технологий в ИБ-отрасли группу «Цитадель», научно-исследовательскую компанию «Криптонит», исследовательский центр по созданию низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных «1440», а также первый и единственный в России Музей криптографии.