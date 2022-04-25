МТС запустила бесплатный сервис для регистрации ИП и ООО

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, первой среди телеком-компаний России представила бесплатный сервис для регистрации бизнеса. Предприниматели смогут оформить пакет документов для открытия ИП или ООО, не выходя из дома. Процесс занимает в среднем 15 минут, услуга доступна на онлайн-витрине цифровых решений «МТС твой бизнес». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для регистрации бизнеса с помощью сервиса необходимо заполнить онлайн-анкету. Предпринимателю понадобятся номер СНИЛС, паспорт, а также заявка на открытие расчетного счета в любом из банков-партнеров. Подать заявку на открытие счета также можно онлайн с помощью сервиса «МТС твой бизнес».

После этого будет сформирован пакет документов для подачи в ФНС России, полностью соответствующий всем законодательным требованиям. Далее предприниматель может скачать документы, подписать их самостоятельно и отвезти в налоговую. Еще одна возможность открыть ИП или ООО с помощью сервиса – подать документы в налоговую онлайн. В этом случае к предпринимателю приедет курьер, проверит корректность всех данных, поможет бесплатно выпустить электронную цифровую подпись, с помощью которой можно будет подписать документы перед отправкой в ФНС.

«Многие начинающие предприниматели боятся бумажной волокиты и сложностей, с которыми можно столкнуться при регистрации своего дела. Теперь открыть ИП или ООО почти так же легко, как купить билеты в отпуск или сделать заказ в интернет-магазине. Витрина продуктов “МТС твой бизнес” – это набор простых и понятных решений для предпринимателей, которые помогают повышать эффективность процессов и достигать высоких результатов. И наш новый сервис – это еще один продукт, позволяющий доверить всю сложную работу профессионалам и сконцентрироваться на развитии и продвижении своего дела», – отметила руководитель центра цифровых экосистемных продуктов для микробизнеса «МТС твой бизнес» Дарья Ведерникова.

Помимо нового сервиса, для представителей малого и микробизнеса МТС также предлагает облачный бухгалтерский сервис «Дебет кредит», таск-менеджер для работы в команде Workzen, сервис для запуска онлайн-рекламы «МТС маркетолог», инструмент проверки контрагентов InsideReport, сервис для создания программы лояльности Loyalty GetMeBack и др.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.