CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Открытое ПО
|

Russia Open Source IT-саммит откроет серию мероприятий по открытому коду

29 и 30 апреля в Казани пройдет Russia Open Source IT-саммит – первое из серии мероприятий в 2022 году, посвящённых теме развития разработок на основе открытого кода. К участию приглашаются ИТ-компании и специалисты, заинтересованные в развитии программного обеспечения с открытой лицензией. Посещение мероприятия свободное, необходима предварительная регистрация.

«Минцифры России готовит эксперимент по публикации программного обеспечения, находящегося в собственности государства, под открытой лицензией, а также совместно с экспертным сообществом прорабатывает задачу по созданию российской Open Source платформы, аналога GitHub. Эти темы, как и вопросы внедрения OSS-решений в частных компаниях и госорганах, и поддержки проектов на основе открытого кода станут центральными на отраслевом саммите в Казани», – рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

Мероприятие пройдет в гибридном формате: очно в казанском ИТ-парке, а также онлайн на платформе https://russiaos.ru.

«Для нас почетно, что Казань была выбрана первым регионом, в котором в этом году пройдет Russia Open Source IT-саммит. Татарстан как цифровой регион рад выступить принимающей стороной и поддержать таким образом развитие темы Open Source в России. Программа саммита представлена не только экспертными сессиями, но и интерактивными форматами, которые позволяют максимально вовлечь ИТ-сообщество в обсуждение вопросов развития разработок на основе открытого кода», – отметил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

«Особенно важно, что 2022 год объявлен у нас годом цифровизации. Цифровизация и растущее проникновение Open Source-технологий в бизнес – неразрывный процесс. В 2026 году более 90% компаний будут использовать открытое ПО. Я уверен, что мероприятие будет полезно татарстанским разработчикам и станет отличной площадкой для обмена опытом», – добавил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

Серия мероприятий Russia Open Source проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Организатор саммита – Российский фонд развития информационных технологий.

«Саммит в Казани откроет в этом году серию мероприятий на тему развития разработок на основе открытого кода, организатором которых является Российский фонд развития информационных технологий. Также совместно с представителями ИТ-компаний и регионов мы планируем провести летний фестиваль для разработчиков в Ленинградской области и большой финальный саммит в Москве», – рассказал генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов.

Спонсор саммита – компания T1. Информационные партеры: CNews, РИА Новости, Коммерсант Events.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Самая популярная российская ОС стала доступна из облака «Яндекса»

Российский «смартфон для параноиков» оказался не нужен. Его почти не покупают даже в условиях дефицита

Малайзия намерена завалить Россию дефицитными полупроводниками и не вводить санкции

Обзор баз данных PostgreSQL

Запад увидел в российских программистах террористов. Им запрещают кодить для объектов критической инфраструктуры

В России разрешают «серый» импорт iPhone, Samsung, Intel. Сформирован список 200 брендов

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Показать еще

Наука

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»