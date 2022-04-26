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Компания Treolan стала официальным дистрибутором «Р7»

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») и отечественный разработчик программного обеспечения «Р7» заключили договор на дистрибуцию продукции. Линейка «Р7-офис» доступна для заказа в Treolan. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В портфель компании вошли все офисные решения «Р7-офис»: облачный офис, редакторы документов, таблиц и презентаций, сервер документов, мобильные офисные приложения, корпоративный сервер, органайзер и корпоративный мессенджер. Продукты будут поставляться в формате электронных именных лицензий сроком на один месяц, на один или три года с правом бессрочного использования.

«Р7-офис» – российский кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы и редактирования документов, таблиц, презентаций. С 2019 г. входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях, поддерживает развертывание в частном облаке и ряд решений для совместной работы.

«Мы рады начать сотрудничество с компанией Treolan по дистрибуции наших продуктов “Р7-офис”. Это позволит расширить нашу партнерскую сеть за счет богатого опыта, компетенций и отличной репутации нового дистрибутора», – сказали представители «Р7».

Александра Гончарова, руководитель направления программного обеспечения Treolan: «Мы расширяем предложение офисных приложений в канале продаж, включая продукты отечественной разработки. Решения и сервисы “Р7” пользуются большим спросом как в государственных организациях, так и в сегменте SMB. Теперь наши партнеры и заказчики получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г/ как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

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