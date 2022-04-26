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«Роббо» открыла представительство в Китае

Российский разработчик образовательной робототехники «Роббо» открыл китайское подразделение Robbo China в Нанкине. Сейчас компания занимается регистрацией товарных знаков на территории Китая, апробацией бизнес-модели и локализацией продуктов. Кроме того, «Роббо» развивает в стране сеть кружков программирования и робототехники для детей.

Компания «Роббо» занялась регистрацией китайского подразделения после получения целевого гранта на коммерциализацию в Китае. Андрей Смирнов, генеральный директор «Роббо», займется развитием китайского представительства Robbo China.

Сейчас компания открывает новые кружки программирования и робототехники для детей — «Роббо клубы». Одновременно идет регистрация товарных знаков в Китае и апробация бизнес-модели, в которую вносятся изменения с учетом специфики региона. Также в Robbo China набирают офисных сотрудников и преподавателей.

Параллельно началась локализация продуктов «Роббо». В частности, дорабатываются и переводятся на китайский язык учебно-методические материалы. В Китае будет протестирован новый для «Роббо» билингвальный формат обучения: занятия будут проходить на китайском и английском языках. С 2023 г. в компании планируют стартовать первые продажи франшизы «Роббо клуба».

Вадим Медведев, генеральный директор фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы, сказал: «Мы достаточно конкурентоспособны на мировом уровне как страна, обладающая сильным образованием — и средним, и высшим, а также большим, крепким научным заделом для того, чтобы рассчитывать на успех в инновациях и их внедрении, в бизнес-проектах, в большой промышленности, в серийном производстве. Поэтому сегодня мы расширяем линейку продуктов и технологий, с которыми мы конкурируем на мировом рынке. Это и сфера образования, в том числе в области робототехники и развития у детей технического творчества. Мы в своих ориентирах уже не говорим об импортозамещении, мы говорим об экспортоориентированном продукте. Я уверен, что у нас будет достаточно много поводов говорить об успехах наших отечественных российских технологических предпринимателей, коллективов не просто по развитию технологий, а по созданию на базе этих технологий конкретных конкурентоспособных на мировой арене бизнесов».

«Первый кружок программирования и робототехники в Китае мы запустили в далеком 2017 г., и уже тогда задумывались об открытии полноценного представительства компании. Мы видим огромный потенциал для развития в стране: интерес к робототехнике и STEM-дисциплинам колоссальный, но большинство образовательных организаций работает на проприетарном программно-аппаратном обеспечении и по готовым шаблонам. Это не позволяет детям в полной мере погрузиться в процесс обучения и тормозит развитие будущих инноваторов и изобретателей. Методология “Роббо”, построенная на использовании открытых технологий, может в корне изменить ситуацию», — отметил Андрей Смирнов, генеральный директор «Роббо».

В компании считают, что реформа образования, стартовавшая в Китае в 2021 г., не станет препятствием для развития бизнеса.

«Направление программирования и робототехники не попадает под действующие в стране ограничения — оно не входит в пул школьных дисциплин. Поэтому мы рассчитываем, что спрос на изучение технических предметов в стране будет только расти. Кроме того, на рынке труда сейчас появляется все больше высококвалифицированных преподавателей, которых мы можем привлечь для работы в Robbo China», — сказала Екатерина Экало, директор по франчайзингу «Роббо».

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