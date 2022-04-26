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«ТЭК-Торг» приняла участие в запуске сервиса для МСП по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил о запуске нового сервиса для предпринимателей «Производственная кооперация и сбыт». Сервис, размещенный на платформе МСП.РФ, представляет собой цифровую платформу для взаимодействия между производителями продукции и заказчиками и разработан в соответствии с федеральными законами №223-ФЗ, №209-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Главная цель сервиса – оказание помощи в сбыте продукции и поиске новых отечественных партнеров-поставщиков для предприятий производственного сектора. Для заказчиков в целях более эффективного поиска продукции и услуг собран «Реестр производственных компаний», в который вошли данные, содержащиеся в собственной CRM-системе федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг». Для обеспечения работы сервиса аналитический центр «ТЭК-Торг» передал информацию о более чем 200 тыс. компаний-производителей – малых и средних предприятий из разных регионов России, часть из которых будет в дальнейшем включена в реестр производственных МСП. В настоящий момент в реестре уже насчитывается почти 9 тыс. компаний с подтверждённым успешным опытом поставок.

«Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» обладает большим опытом работы с рынком поставщиков Российской Федерации, – сказал генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – Сбор и анализ данных, которыми мы активно делимся с рынком, выполняется силами нашего маркетингового центра с помощью специально разработанных цифровых сервисов. Еще несколько лет назад мы сфокусировались на программе импортозамещения, которую инициировало наше Правительство, в частности, на разработке собственных аналитических инструментов, а также на внедрении различных программ поддержки для отечественных производителей. Такие сервисы собирают аналитику по работе с рынком и позволяют заказчикам подбирать потенциальных исполнителей импортозамещающих заказов, а поставщикам – расширить возможности по участию в закупках крупных компаний, предлагая свои товары и услуги, при этом минимизировав количество информации, которую необходимо вносить самостоятельно».

Размещение информации о своем бизнесе в реестре поможет предпринимателям сообщить о себе, расширить список возможных партнеров из числа ритейлеров федерального и регионального уровней, промышленных компаний, других представителей малого и среднего бизнеса.

«В сложных экономических условиях участие в закупках – это возможность для предпринимателей получить доступ к стабильному рынку сбыта своих товаров и услуг. Отдельного внимания заслуживают закупки малого объема, которые оцениваются примерно в 250 млрд руб. ежегодно. Они привлекательны для предпринимателей в том числе и потому, что не требуют специальных навыков или опыта: к желающим принять участие в таких закупках предъявляется минимум требований. И это хорошая возможность участвовать в них даже начинающим предпринимателям», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

С помощью раздела «Подбор закупок малого объема», размещенного на платформе МСП.РФ, можно найти закупки до 500 тыс. руб. из 30 источников, включая электронные торговые площадки, их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков. Затем можно перейти на саму площадку и принять участие в закупке.

Уже в ближайшее время возможности сервиса «Производственная кооперация и сбыт» будут значительно расширены – производители пищевой и сельхозпродукции смогут видеть товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей и отвечать на них. Через цифровую платформу МСП.РФ предприниматели также получат доступ к программе «выращивания» поставщиков, в рамках которой компании смогут перестроить свое производство под долгосрочные нужды заказчиков. Сейчас у заказчиков есть запрос на 1,2 тыс. номенклатурных позиций.

Цифровая платформа МСП.РФ создана «Корпорацией МСП» и Минэкономразвития и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства. Его курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. В настоящее время на цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки интегрировали региональные власти.

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