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Cross Technologies объявила о стратегическом партнерстве c компанией «Атом безопасность»

Системный интегратор решений информационной безопасности Cross Technologies («Кросс технолоджис») подписал соглашение о стратегическом партнерстве с российским разработчиком ИТ-продуктов «Атом безопасность». В рамках сотрудничества Cross Technologies будет поставлять специализированное программное обеспечение, предназначенное для защиты компании от утечек информации. Так, компания расширит линейку продуктов и услуг сторонними решениями, создав универсальную систему для защиты корпоративных данных заказчиков.

Компания Cross Technologies, основанная в 2011 г. в настоящее время является участником рынка услуг в области комплексных систем автоматизации и обеспечения информационной безопасности на базе решений зарубежных и российских производителей.

«Совершенствование и развитие решений в области информационной безопасности — первостепенная задача для организации в настоящее время. Интеграция систем предотвращения утечек конфиденциальной информации компании «Атом безопасность» расширит возможности Cross Technologies и предоставит нашим заказчикам эффективные российские продукты, надежно защищающие данные клиентов», — сказал Евгений Чугунов, генеральный директор Cross Technologies.

«Сфера информационной безопасности в России сейчас активно развивается. Решения, разработанные отечественными вендорами, имеют конкурентные преимущества и соответствуют международным стандартам. Сотрудничество с компанией Cross Technologies поможет совместить технологичный и комплексный подход, результатом которого станет создание качественного продукта, отвечающего современным стандартам и потребностям заказчиков», — отметил генеральный директор компании «Атом безопасность» Дмитрий Кандыбович.

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