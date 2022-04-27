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«Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform

Компания «Форсайт» приобрела исключительные права на программную платформу Prognoz Platform у правообладателя – компании DSS Lab. Об этом CNews сообщили представители «Форсайта».

Prognoz Platform – российский программный инструментарий для создания корпоративных BI-систем, разработанный компанией «Прогноз». Первый релиз платформы был представлен в 1992 г. На базе платформы было реализовано более 200 проектов, в том числе для таких заказчиков, как Администрация Президента России, Центральный банк России, Всемирный фонд дикой природы, Азиатский банк развития, Государственная электроэнергетическая корпорация Китая, Администрация Президента Республики Казахстан и др. С 2012 по 2015 гг. Prognoz Platform входила в квадрант бизнес-аналитики агентства Gartner.

Программный продукт Prognoz Platform и ряд других программных решений линейки Prognoz зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Реестре программ для ЭВМ.

«Компания “Форсайт” приобрела исключительные права на Prognoz Platform, а также права на ряд других программ линейки Prognoz. Кроме того, приобретены права на товарные знаки. В настоящее время идет процедура государственной регистрации перехода к ООО “Форсайт” исключительных прав на данные программы линейки Prognoz в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Права на незарегистрированные в ФИПС программы уже перешли к компании “Форсайт”», – сказал генеральный директор компании «Форсайт» Владимир Комов.

В 2016 г. компания «Форсайт» заключила лицензионный договор с компанией «Прогноз», на основании которого получила эксклюзивную расширенную лицензию на Prognoz Platform и ряд других программ линейки Prognoz. Данная лицензия дала компании эксклюзивное право на сублицензирование, модификацию (доработку) и оказание технической поддержки программных продуктов Prognoz.

В 2018 г. правообладателем Prognoz Platform и продуктов линейки Prognoz стала компания DSS Lab. Ранее заключенный между «Форсайт» и «Прогноз» лицензионный договор был сохранен, условия его действия были утверждены соглашением между DSS Lab и «Форсайт». Несмотря на смену правообладателя, «Форсайт» продолжил выполнять свои обязательства перед конечными пользователями по сопровождению программных продуктов Prognoz в рамках расширенной лицензии от 2016 г., а также вел активную работу по развитию собственных решений на базе Prognoz Platform – продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа», «Форсайт Бюджетирование», «Форсайт. Управление Инвестициями», «Форсайт. Сводная отчетность» и «Форсайт. Кредитный конвейер».

Генеральный директор компании «Форсайт» также подчеркнул, что до момента государственной регистрации перехода исключительных прав на Prognoz Platform компания «Форсайт», в соответствии с лицензионным договором, обладает эксклюзивным правом использования Prognoz Platform и других продуктов линейки Prognoz в широких пределах, включая их модификацию и исправление ошибок, обеспечение технической и вендорской поддержки.

«Сегодня наша стратегия развития направлена, в большей степени, на создание собственных решений, однако мы обеспечиваем всестороннюю техподдержку систем, реализованных на базе Prognoz Platform», – сказал Владимир Комов.

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