CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интеграция
|

Softline предоставила возможность региональным сервис-провайдерам подключиться к технической платформе для VAS-услуг Softline

Softline улучшила функционал собственной технической платформы для предоставления программного обеспечения по подписке. Теперь сервис поможет региональным телеком-компаниям решать вопрос дистрибуции софта и даст возможность операторам внедрить в свою работу новые форматы взаимодействия с целевой аудиторией и существенно расширить список сервисов, доступных для их клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Предоставляя миллионам абонентов по всей стране телекоммуникационные услуги, операторы находятся в постоянном поиске новых решений, позволяющих повысить лояльность клиентов. Чтобы организовать реализацию дополнительных продуктов и сервисов (VAS) по модели подписки, компании могут использовать решение Softline.

Ранее в России и странах СНГ решение по достоинству оценили крупнейшие игроки телеком-рынка. Теперь инструмент доступен и для региональных операторов, объем абонентской базы которых ранее не позволял создать для них сервис, аналогичный сервису федеральных телеком-операторов России.

Подписочная платформа Softline была запущена в 2011 г. и за годы, прошедшие с момента старта, успешно зарекомендовала себя в России. Изначально площадка помогала конечным пользователям – абонентам телеком-операторов, клиентам финансово-кредитных учреждений и страховых компаний – приобретать антивирусные решения таких поставщиков, как «Лаборатория Касперского», ESET и Dr.Web, а также книжные сервисы, инструменты родительского контроля, онлайн-кинотеатры и др. Но эксперты Softline постоянно совершенствуют функционал платформы. Теперь ее можно интегрировать с любым программным обеспечением или ИТ-решением, если оно предоставляется по модели подписки.

«Благодаря функциональным возможностям нашего сервиса крупнейшие отечественные компании существенно повысили эффективность бизнес-процессов. Теперь мы хотим, чтобы о платформе узнало как можно больше региональных партнеров и заказчиков Softline. Наша площадка – это зарекомендовавший себя на рынке инструмент, позволяющий использовать новые форматы взаимодействия с целевой аудиторией. Для этого Softline будет постоянно совершенствует платформу, подключая к ней все новых вендоров», – сказал руководитель направления «Софт по подписке» компании Softline Максим Тихонов.

***

Компания Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году ее оборот достиг $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МВД отказалось оплатить российские СХД на «Эльбрусах», потратив миллиард на китайское «железо»

У создателя главной российской мобильной ОС выручка рухнула в 13 раз, убытки выросли в 11 раз

Разработчик российской in-memory СУБД усилил безопасность платформы

ФСИН собралась привлекать осужденных ИТ-шников к работе по специальности

Первым директором по ИИ в Пентагоне стал выходец из такси-сервиса и Dropbox

Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2022 года

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Acer Electric Scooter ES Series 1: стиль большого города

В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности

Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?
Показать еще