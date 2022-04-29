VK запустит платформу онлайн-курсов для вузов

VK и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) объединяют усилия для повышения доступности образовательных программ. В партнерстве стороны планируют запустить платформу образовательных курсов ведущих российских вузов.

В рамках проекта НИУ ВШЭ выступит флагманским партнером новой образовательной платформы, которая создается на базе технологий Skillbox (входит в экосистему VK). ВШЭ предоставит доступ к русскоязычным и англоязычным онлайн-курсам с возможностью оформления подписки и получения сертификатов. Планируется, что к проекту также присоединятся Московский физико-технический институт (МФТИ), Томский государственный университет (ТГУ), Новосибирский Государственный Университет (НГУ) и другие российские вузы.

«Образовательный контент ведущих российских вузов востребован людьми самых разных возрастов и профессий из всех регионов России. Ключевая задача проекта — предоставить максимум возможностей для обучения и повышения квалификации за счет синергии технологий и лучших образовательных методик с привлечением ведущих преподавателей страны, — сказал Владимир Кириенко, генеральный директор VK. — Мы рады, что флагманским партнером проекта выступит Высшая школа экономики, чьи образовательные программы являются признанным стандартом качества в сфере высшего образования. VK, в свою очередь, обеспечит доступность и эффективность программ благодаря технологическим решениям и уникальным цифровым сервисам».

«Высшая школа экономики была одним из первых российских университетов, начинавших развитие онлайн-образования. И сейчас мы хотим повысить доступность качественного образования для всех пользователей вне зависимости от их местоположения или профессии. Мы видим большие возможности по развитию этого рынка, и именно поэтому мы стали инициаторами стратегического партнерства с VK и платформой Skillbox. Сейчас для России важно обеспечить технологический суверенитет в сфере онлайн-образования, и это один из первых шагов в этом направлении», —- отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

В дальнейшем предполагается выход образовательной платформы на рынки СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Запуск платформы запланирован на июнь 2022 г.

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VK строит экосистему, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею пользуются больше 90% аудитории Рунета. В экосистеме можно общаться (в «Одноклассниках», «Вконтакте», в мессенджерах и в «Почте Mail.ru»), играть (с My.Games), продавать и находить товары и услуги (на «Юле»), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, «Самокате» и «Кухне на районе»), находить авто для поездок (в «Ситидрайве»), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.

Skillbox — образовательная платформа, которая объединяет ведущих экспертов и практиков рынка, методистов и продюсеров образовательного контента. Платформа была запущена в 2016 г. и на сегодняшний день предлагает более 780 образовательных продуктов: курсов дополнительного профессионального образования по разным направлениям, комплексных программ по обучению новым и востребованным профессиям, программы бакалавриата, магистратуры и бизнес-образования вместе с крупнейшими университетами страны и корпоративное обучение для бизнеса.