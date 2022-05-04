Сотрудники «Ростелекома» в Челябинске помогли задержать похитителя телеком-оборудования

Сотрудники Челябинского филиала компании «Ростелеком» задержали с поличным мужчину в момент, когда тот демонтировал оборудование из взломанного распределительного шкафа связи. Представители компании пресекли незаконные действия, вызвали полицию и передали вандала органам правопорядка. Из-за действий злоумышленника без услуг телефонии и интернета могли остаться сотни абонентов города. Инцидент произошел днем на одной из улиц Металлургического района Челябинска.

«Направляясь с напарником на вызов к абоненту, случайно заметили, что дверь одного из уличных шкафов связи взломана, а возле него орудует неизвестный мужчина. Он срезал распределительные кабели узла связи, от которых зависит наличие услуг у клиентов. Похититель попытался бежать, но мы его остановили», − сказал сервисный инженер Челябинского филиала «Ростелекома» Павел Шевченко.

«Сегодня, когда большинство вопросов решается дистанционно, как никогда важен качественный надежный интернет и телефония. Повреждая телекоммуникационную инфраструктуру, правонарушители оставляют без связи жителей города, медицинские, социальные и образовательные учреждения. Наши аварийные бригады всегда оперативно реагируют на подобные ситуации. Отмечу, что оптический кабель, который мы используем для строительства инфраструктуры, не содержит цветных металлов. Он используется только в телекоммуникационной отрасли», – отметил директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев.

В случае, когда гражданин становится свидетелем хищения или порчи кабеля, необходимо незамедлительно сообщить о действиях злоумышленников в полицию.

«Ростелеком» напоминает об ответственности за повреждение линий связи, которые охраняются законом Российской Федерации. За порчу телеком-инфраструктуры или кражу ее элементов грозит ответственность вплоть до уголовной с максимальными сроками лишения свободы до пяти лет.