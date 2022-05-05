«СКБ Контур» получила статус оператора ЭДО

Компания «СКБ Контур» объявила о получении статуса оператора электронного документооборота (ЭДО).

1 марта 2022 г. вступили в силу новые требования к операторам электронного документооборота (приказ от 8 июня 2021 г. №ЕД-7-26/546@). «СКБ Контур» подтвердила соответствие всем требованиям и с 29 апреля 2022 г. имеет статус действующего оператора.

Указанный нормативный акт ввел единое понятие «оператор ЭДО» и установил требования к таким организациям при оказании услуг по отправке электронной отчетности в ФНС и обмену счетами-фактурами, в том числе при продаже прослеживаемых товаров. Также уточнены сроки настройки роуминга между операторами, зафиксирована необходимость иметь интеграцию с внутренними сервисами ФНС и оказывать круглосуточную техподдержку пользователей.

С 1 марта 2022 г. ФНС начала формировать и вести единый реестр операторов ЭДО. На 90 дней ФНС включила в единый реестр и операторов ЭДО по отправке налоговой отчетности, и доверенных операторов ЭДО по передаче счетов-фактур. После окончания указанного периода в реестре останутся только те операторы, которые пройдут проверку на соответствие новым требованиям.

Артем Прескарьян, технический директор «СКБ Контур», руководитель «Контур.Экстерна» и направления «Сервисы для предприятий», сказал: «Разумеется, подтверждение статуса важно для любого оператора ЭДО — без него нельзя оказывать услуги по документообороту. ФНС ведет реестр операторов по передаче данных в налоговые органы и по передаче счетов-фактур между хозяйствующими субъектами. «СКБ Контур» вошел в реестр как один из операторов, оказывающих оба вида услуг. Мы проделали большую работу, чтобы получить действующий статус оперативно».

Уточнить статус оператора можно на сайте ФНС в файле «Реестр операторов ЭДО».