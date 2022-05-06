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Comindware и Kickidler помогут России решить срочные задачи импортозамещения

Компания Comindware и «Айти сервис менеджмент» (бренд Kickidler) объединяют усилия по выводу на российский рынок конкурентного решения для автоматизации бизнеса и эффективного учета рабочего времени. Партнерство разработчиков программных решений позволит частным и государственным компаниям в России быстро и успешно заместить аналогичное иностранное ПО. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Со своей стороны Comindware предоставляет современную Low-code платформу для автоматизации бизнес процессов — Comindware Business Application Platform. Платформа позволяет без привлечения разработчиков ПО оптимизировать операционную деятельность и контролировать ключевые показатели эффективности ключевых процессов на предприятии или организации. Разработанный Comindware программный продукт входит в реестр отечественного ПО.

В рамках партнерства, компания «Айти сервис менеджмент» инвестирует в интеграцию с Comindware Business Application Platform свою систему учета рабочего времени Kickidler. Система позволяет оценить продуктивность каждого сотрудника, а также бороться повысить эффективность удаленной или офисной работы.

Ожидается, что интеграция платформы Comindware и системы Kickidler положительно отразится на скорости работы бизнеса и его финансовой эффективности.

Партнерство двух крупных российских разработчиков позволит снизить зависимость российского бизнеса от иностранного ПО.

«Мы объединяем свои усилия с “Айти сервис менеджмент” для того, чтобы российский бизнес смог уверенно работать в любых условиях, повышая свою эффективность и не теряя инвестиции в цифровую трансформацию из-за ухода иностранных партнеров. Со своей стороны мы ищем и находим возможности постоянно расширять функциональность своей Low-code BPMS платформы благодаря привлечению российских партнеров и их первоклассных программных разработок», — сказала Елена Гайдукова, аналитик группы цифровых инициатив Comindware.

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«Айти сервис менеджмент» — компания-разработчик российской системы учета рабочего времени Kickidler. Kickidler — программа для мониторинга сотрудников за компьютерами нового поколения. Позволяет анализировать продуктивность пользователей за рабочими компьютерами, выявляя сильные и слабые стороны команд. Отличительной особенностью Kickidler является акцентирование на визуальном контроле. Благодаря функциям онлайн просмотра неограниченного количества экранов и записи видео с экранов, программу невозможно обмануть, например, используя автокликер.

В 2020 г. разработчики системы Kickidler выпустили новый функционал «Автокик» специально предназначенный для мониторинга удаленных сотрудников. Он включил в себя инструменты самоконтроля сотрудника и умные уведомления об аномальных действиях сотрудника. В настоящий момент Kickidler продается в шестидесяти странах мира, однако российский рынок по-прежнему является для программы приоритетным.

Comindware — российская компания с более чем десятилетней историей, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, современной low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 до 2021 г. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.

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