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Группа «М.Видео-Эльдорадо» выделяет ИТ-направление в отдельную компанию

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео»), российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, планирует развитие ИТ-компании «М.Тех», которая сфокусируется на разработке продуктов и ИТ-сервисов для розничной торговли, электронной коммерции, сферы потребительского кредитования и рынка электронных платежей и позволит повысить операционную эффективность текущего бизнеса Группы. «М.Тех» будет выступать в качестве внешнего партнера для всей ИТ-разработки «М.Видео-Эльдорадо», а также как платформа для возможных последующих продаж собственных ИТ-решений на внешний рынок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Создание компании, направленной на развитие ИТ, позволит «М.Видео-Эльдорадо» сосредоточиться на централизованном развитии и масштабировании ИТ-разработок с фокусом на высокую операционную эффективность основного бизнеса Группы и качество собственных цифровых продуктов для сотрудников, покупателей и компаний-партнеров. Предпосылками для создания ИТ-компании стали цифровая трансформация «М.Видео-Эльдорадо», наращивание собственных ИТ-компетенций и переход на продуктовый подход при запуске и развитии как клиентских, так и корпоративных решений.

Компания «М.Тех» будет образована на базе приобретенного в 2021 г. группой «М.Видео-Эльдорадо» провайдера финтех-сервисов «Директ кредит» и будет отвечать за развитие ИТ-продуктов, запуск новых решений, развитие офиса больших данных, поиск и внедрение инноваций. Планируется, что в новую ИТ-компанию перейдут разработчики, аналитики, тестировщики и другие технологические эксперты «М.Видео-Эльдорадо». Выделение самостоятельной ИТ-компании в структуре ведущего игрока рынка розничной торговли также сделает возможным развитие систем мотивации и совершенствование условий труда для ИТ-экспертов Группы.

В перспективе «М.Тех» может выступать поставщиком отдельных решений на внешний рынок. В настоящее время Группа проводит консультации с регулирующими органами по возможным форматам работы ИТ-бизнеса.

Директор по организационной трансформации и персоналу Ирина Иванова: «Ритейл – технологичная отрасль, в которой высокая скорость внедрения инноваций являются одним из главных конкурентных преимуществ, а технологии сами по себе – стратегическим ресурсом. Группа “М.Видео-Эльдорадо” имеет признанную на рынке ИТ-экспертизу, выделение которой в отдельную компанию позволит нам более эффективно масштабировать имеющиеся разработки, повысить прозрачность бизнес-процессов с учетом той высокой степени неопределенности, которая существует сейчас. Мы также рассчитываем на существенный эффект от этого решения для ИТ-специалистов – важно, чтобы нашим сотрудникам было доступно все, что сейчас реализуется для поддержки этой отрасли».

Сейчас Группа разрабатывает более 100 продуктов и решений на основе анализа данных, биометрии, ИИ и машинного обучения, используя современную микросервисную и преимущественно облачную инфраструктуру. Группа создала технологическую платформу OneRetail, обеспечивающую бесшовный покупательский опыт онлайн и в магазинах и собственную платформу финансовых сервисов. Компания также фокусируется в рамках развития OneRetail-решений на создании удобных инструментов для вендоров и партнеров марткетплейса. Офис больших данных компании занимается разработкой сервисов рекомендаций, ассортиментного планирования, инструментов персонализации, видеоаналитики.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) Группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Группа объединяет 599 магазинов под брендом «М.Видео», 659 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 370 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры Группы составляет 2147 тыс. кв. м.

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