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Группа «М.видео-Эльдорадо» выплатила почти 182 млн рублей по третьему купону облигаций

Группа «М.видео-Эльдорадо объявила о выплате ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео») дохода за третий купонный период по биржевым облигациям серии 001Р-02. Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 20,19 руб. из расчёта 8,1% годовых, а общий объем выплат – 181710000 руб.

ООО «МВ ФИНАНС» разместило биржевые облигации серии 001Р-02 со сроком погашения три года и объёмом 9 млрд руб. в августе 2021 г. Купонный период равен 91 дню. Выпуск был размещён в рамках десятилетней программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом до 50 млрд руб, зарегистрированной в марте 2021 г. В настоящее время в обращении у компании два выпуска биржевых облигаций.

В апреле 2022 г. ООО «МВ ФИНАНС» выплатило 364 млн за второй купонный период по биржевым облигациям серии 001Р-01, размещённым в апреле 2021 г. Всего в рамках размещения биржевых облигаций серии 001Р, включая текущую выплату по третьему купону биржевых облигаций серии 001Р-02, ООО «МВ ФИНАНС» выплатило владельцам облигаций 1273130000 руб.

В начале 2022 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг группы «М.видео-Эльдорадо» и облигаций ООО «МВ ФИНАНС» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» в 2022 г. также подтвердил кредитный рейтинг «М.видео-Эльдорадо» на уровне ruА+, прогноз – стабильный.

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