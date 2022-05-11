ОЭЗ «Технополис “Москва”» расширяет сотрудничество с китайскими партнерами

Сотрудничество в сфере микроэлектроники, информационных технологий и биомедицины стало главной темой переговоров между ОЭЗ «Технополис “Москва”» и крупной особой технологической зоной Китая “Цзянбэй Синьцюй”, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

«Новые деловые контакты сегодня стратегически важны для бизнеса, который выстраивает альтернативные цепочки поставок комплектующих деталей и сырья, ищет партнеров для экспорта продукции и трансфера технологий. Чтобы помочь в этом предпринимателям и дать дополнительный импульс к развитию, мы начали серию переговоров с китайской ОТЗ “Цзянбэй Синьцюй”. После первой встречи определили, что необходимо сотрудничать в области высоких технологий и продвижения товаров на рынки России и Китая, а также создать единую платформу подбора контрагентов», - сказал директор столичной ОЭЗ.

Он также отметил, что московские резиденты особой экономической зон, например, производители микроэлектроники, уже имеют опыт работы с Китаем и новые контакты только расширят их возможности.

На повестке ближайших переговоров – подбор китайских предприятий, готовых поставлять в Россию необходимую продукцию, а также компаний, заинтересованных в инвестировании в инфраструктуру ОЭЗ Москвы. Китайская сторона, в свою очередь, проявляет большой интерес к двустороннему кадровому обмену и совместной организации инкубаторов и акселераторов.

Кроме того, стороны обсуждают подписание рамочного соглашения о сотрудничестве для долгосрочного и устойчивого взаимодействия, в том числе в сфере науки и технологий. По мнению специалистов, у зон большой потенциал, поскольку их объединяет отраслевая специфика, высокая инновационная составляющая и непосредственная близость к центрам экономической жизни.

ОТЗ «Цзянбэй Синьцюй» располагается в новом районе города Нанкин недалеко от Шанхая. В ее составе находятся научно-исследовательские парки и 35 институтов, 12 высших учебных заведений и более 6000 компаний-резидентов. ОТЗ приоритетным образом развивает микроэлектронику с производственной базой, искусственный интеллект, облачные вычисления и большие данные, медицину и биотехнологии, информационные технологии и новые материалы. Здесь реализуются проекты с общим объемом инвестиций, превышающим 1,2 трлн руб. (120 млрд юаней). Среди них: научно-техническая инновационная база «Город чипов», Китайский индустриальный парк мобильного интернета вещей.

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Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде.

Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по завершении такового предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости.