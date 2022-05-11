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Сергей Кобзев назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Cross Technologies

Российский разработчик и дистрибьютор решений по информационной безопасности Cross Technologies объявляет о назначении Сергея Кобзева на должность заместителя генерального директора по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти. Об этом CNews сообщили представители Cross Technologies.

В ключевые обязанности Сергея входит обеспечение эффективного сотрудничества с органами государственной власти для достижения оптимального баланса интересов бизнеса и государства, а также ускорение импортозамещения в сфере ИТ за счет внедрения отечественных продуктов.

До назначения на новую должность Сергей долгое время состоял на государственной службе, работал в крупнейшей российской теплоэнергетической компании и федеральном операторе почтовой связи. В рамках этого опыта он справлялся с различными задачами — от проведения расследований на товарных рынках до формирования и реализации GR-стратегии. Сергей окончил Московский институт экономики, информатики, финансов и права (МЭСИ) по специальности «Финансы и кредит».

«Необходимо обратить особое внимание на важность оперативного внедрения отечественных ИБ-продуктов не только в коммерческих организациях, но и в госсекторе. Так, с 1 января 2025 г. вводится запрет на использование иностранного ПО государственными органами на объектах критической информационной инфраструктуры. Уязвимости в данной сфере не ограничатся экономическими и репутационными последствиями, а могут создать реальную угрозу безопасности государства. Нужно действовать на упреждение максимально быстро: проводить анализ ИТ-систем и внедрять современные российские решения. 1 мая Президент России Владимир Путин своим указом “О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации” постановил создать подразделения по ИТ-безопасности в государственных органах и организациях, являющихся субъектами критической информационной структуры страны, определив ответственного заместителя руководителя. Также в указе установлена возможность привлекать к работе по обеспечению информационной безопасности организации, имеющие соответствующие лицензии», — отметил Сергей Кобзев, заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Cross Technologies.

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Cross Technologies — это интегратор ИБ-решений. Компания осуществляет системную интеграцию в области ИТ и ИБ, разрабатывает комплексные решения по автоматизации технологических и бизнес-процессов, включая проектирование ЦОДов, сетей передачи данных, информационно-вычислительных комплексов, а также предлагает услуги по контролю и защите конфиденциальной информации. Основными заказчиками компании являются: «Газпромбанк», «СИБУР Холдинг», «Эльдорадо», ПАО «Московский кредитный банк», «ХКФ Банк» и др.

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