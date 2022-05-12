НГТУ НЭТИ получит почти 1500 бюджетных мест для подготовки ИТ-специалистов

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ получит 1481 бюджетное место для обучения по программам высшего образования по ИТ-направлениям (включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру), сообщило министерство образования Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ.

«Спрос на ИТ-специалистов сейчас высокий, это можно увидеть на любом сервисе вакансий. Это очень востребованный набор профессий сейчас и в рамках цифровой экономики, и в рамках всевозможных программ цифровизации промышленности. Плюс ко всему произошел небольшой отток ИТ-кадров, и рынок открылся, появились новые вакансии», – сказал декан факультета автоматики и вычислительной техники Иван Рева.

По его словам, студенты НГТУ НЭТИ, обучающиеся на ИТ-специальностях, готовятся по специальным программам, которые согласованы с индустриальными партнерами, представляющими реальный сектор экономики.

«Каждая программа имеет согласование с крупными предприятиями. Соответственно, мы готовим специалистов под реальные задачи и вопросы сегодняшнего рынка и промышленности. Студенты проходят практические подготовки и стажировки на предприятиях еще во время обучения, попадают в ту среду, в которой они и будут работать. Это способствует тому, что после выпуска им уже не нужно ничему обучаться и адаптироваться», – добавил Иван Рева.

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С 2018 г. в России реализуется федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», цель которого обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров.

По данным АНО «Цифровая экономика», ключевыми результатами проекта к 2024 г. станет подготовка 1 млн программистов и повышение цифровой грамотности более 10% населения ежегодно за счет выстраивания преемственной на всех уровнях системы образования. Достижение этих целей обеспечит устранение проблемы дефицита ИТ-кадров, рост спроса на цифровые платформы.