Корпорация «Галактика» и Ramax Group стали партнерами

Корпорация «Галактика», российский разработчик решений для цифровой трансформации промышленных предприятий, холдингов и государственных корпораций с использованием бизнес-приложений в области комплексного управления ресурсами, планирования и управления производством на всех уровнях, производственными активами и надежностью, и Ramax Group – компания интегратор, реализующая проекты по консалтингу, оптимизации бизнес-процессов, внедрению, сопровождению программных комплексов и модернизации существующих информационных систем, объявили о старте сотрудничества и подписали соглашение о партнерстве.

С учетом текущих реалий сотрудничество партнеров в области реализации комплексных проектов по управлению производственными процессами, управлению техническим обслуживанием с помощью решения «Галактика EAM» и надежностью объектов эксплуатации с применением технологии промышленного интернета вещей и предиктивной аналитики позволит вывести работу с российскими предприятиями на новый качественный уровень, снизить стоимость владения активами и сократить затраты на их содержание, считают партнеры.

«Мы ценим, что такой крупный игрок на российском рынке стал нашим партнером. Уверен, что впереди нас ждет много совместных и масштабных проектов, нацеленных на решение самых актуальных задач цифровизации с использованием высокотехнологичных импортонезависимых программных продуктов», – сказал Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика».

«ГК «Рамакс» на протяжении 30 лет предлагает рынку актуальные и современные решения в рамках повышения эффективности российских предприятий, не стал исключением и 2022 г. Мы продолжим работу по внедрению у наших заказчиков систем по управлению производственными процессами, а также систем промышленного управления контентом и документооборотом на базе решений «Галактика». Уверены, что наше сотрудничество с компанией «Галактика» отвечает современным трендам по цифровизации промышленности», – сказал Дмитрий Буленков, вице-президент по продажам и маркетингу компании Ramax Group.