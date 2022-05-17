ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год

Производство планируется возвести на территории Особой экономической зоны «Иннополис». Об этом сообщил Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин, в прямом эфире, посвященном Году цифровизации в Татарстане.

Общий объем инвестиций в совместный проект Иннополиса и группы компаний ICL составит 2 млрд руб. Под будущий завод уже зарезервировано 200 тыс. кв. м. площадей. В настоящее время решаются организационные вопросы, уточняются конкретные сроки строительства, начало которого запланировано на 2023 г. Об этом CNews сообщили представители ICL.

На новой площадке будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, а также автоматические линии монтажа печатных плат. Ожидается, что на первом этапе завод сможет выпускать 300 тыс. материнских плат в год с последующим наращиванием объемов до 1 млн изделий.

«Сейчас мы совместно с Иннополисом приступаем к реализации первого этапа, – выбора земельного участка и детализации проекта. Мы готовы сделать первую очередь по монтажу печатных плат на 300 тыс. изделий. А в целом существует задача выходить на 1 млн изделий в год, потому что емкость рынка России по рабочим местам, то есть ноутбукам и моноблокам, примерно 10 млн в год. То есть 10 млн – это идет только обновление того парка, который уже есть», — сказал председатель совета директоров ГК ICL Виктор Дьячков.

Технологические возможности завода также позволят выпускать оборудование из существующего продуктового портфеля ICL: персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, серверы, системы хранения данных. Благодаря новому предприятию группа компаний рассчитывает увеличить производственные мощности в три раза и выпускать до 1 млн готовых устройств в год.

«Это серьезное событие для сферы микроэлектроники всей страны. Производство будет востребовано благодаря импортозамещению и вопреки геополитическим сложностям, потенциально способным замедлить текущие темпы развития отрасли. Для нас наступило время возможностей», — отметил Виктор Дьячков.

Запуск нового, масштабного производственного комплекса полного цикла на базе существующей площадки даст группе компаний возможность нарастить производственные мощности в максимально короткие сроки. Это позволит выполнять больший объем заказов и сократить срок производства оборудования, что является немаловажным фактором в реалиях импортозамещения.

Ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов уже дал принципиальное одобрение инвестпроекту ГК ICL по строительству на территории ОЭЗ в Лаишевском районе.

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Группа компаний ICL предоставляет весь спектр ИТ-услуг, проектов, решений и продуктов.

«ICL техно» (ООО «АйСиЭл техно») — российский производитель вычислительной техники, входящий в группу компаний ICL. Под брендом ICL завод выпускает настольные и мобильные системы, серверы, системы хранения данных, интерактивные панели, инфоматы, а также отраслевые решения для сферы образования, здравоохранения и ритейл. Входит в тройку лидеров компаний-поставщиков ИТ-оборудования для национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование» по версии CNews Analytics. Компания активно наращивает производственные мощности, за последние два года «ICL техно» увеличила объем выпускаемого оборудования на 156%.