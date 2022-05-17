Марат Татевосов назначен директором макрорегиона Центр компании «Транстелеком»

Компания «Транстелеком» (ТТК) сообщает о новом назначении. Марат Татевосов занял пост директора макрорегиона Центр компании «Транстелеком». В этой должности он будет отвечать за стратегическое развитие макрорегиона, руководить реализацией масштабных бизнес-проектов, внедрять новые сервисы для клиентов, управлять развитием команды, выстраивать кросс-функциональное взаимодействие с другими макрорегионами и корпоративным центром. Об этом CNews сообщили представители «Транстелекома».

Среди основных задач, стоящих перед директором макрорегиона – продвижение услуг и развитие новых комплексных сервисов для клиентов государственного, корпоративного, операторского и розничного сегментов бизнеса, укрепление рыночных позиций ТТК на территории г. Москвы, Московской, Смоленской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Белгородской и Тамбовской областей.

Марат Татевосов

Марат Татевосов окончил Воронежский государственный университет по специальности «Инженер информационных систем и технологий», прошел профессиональную переподготовку по специальности «Оценка стоимости предприятия (Бизнеса)» в Московском финансово-промышленном университете «Синергия». Начал свой путь в компании «Транстелеком» в 2009 г., присоединившись к команде ЗАО «Юго-Восток Транстелеком». Занимая различные позиции в макрорегионах компании ТТК, Марат Татевосов прошел карьерный путь от специалиста отдела продаж до директора макрорегиона. Команды под его руководством эффективно реализовали стратегию по увеличению доли проникновения услуг ТТК, охвату новых территорий, выполнили масштабные работы в рамках государственных проектов. Марат Татевосов награжден Благодарностью Министерства связи и массовых коммуникаций России и Почетной грамотой ОАО «РЖД».

«Марат Татевосов давно и успешно трудится в подразделениях компании “Транстелеком”. Уверен, что его обширный профессиональный опыт, глубокое знание отрасли и лидерские качества будут способствовать эффективной работе макрорегиона Центр – перспективного подразделения ТТК, где мы видим широкие возможности для развития ключевых направлений деятельности компании», – сказал генеральный директор «Транстелеком» Роман Кравцов.

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Компания ТТК входит в число крупнейших российских операторов связи. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России.