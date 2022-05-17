Открыта регистрация на Саммит дизайн-центров электроники
25-26 мая 2022 г. пройдёт первый в России Саммит дизайн-центров электроники.
Ключевые особенности Саммита – полностью онлайн-формат и отсутствие организационных взносов с целью максимальной доступности мероприятия в условиях нестабильности для широкого круга участников. Акцент Саммита – актуальные инструменты поддержки и развития разработчиков электроники в меняющихся условиях внешней среды.
Модераторы сессий Саммита – руководящий состав ведущих дизайн-центров России и организаций-потребителей электроники, представители органов власти и ключевые участники стратегического планирования отрасли. Топовые спикеры Саммита – государственные и общественные деятели, якорные заказчики электроники, ученые, блогеры и эксперты в сфере hi-tech.
Саммит пройдёт на средствах видеоконференцсвязи российской разработки. Прогнозируемое число участников Саммита (в формате прямых подключений и пост-просмотров) – порядка 10000 человек.
Цель Саммита – комплексное информирование разработчиков и потребителей электроники о широкой палитре мер поддержки, доступной инфраструктуре и новых инструментах организации разработок и внедрения российской электронной продукции.
Программа Саммита включает в себя 6 тематических треков, в рамках которых пройдут круглые столы, экспертные дискуссии, практические семинары:
Трек 1. Глобальный контекст разработки электроники
- Пост-долларовые финансовые инструменты для электронной промышленности (форсайт-сессия)
- Топ-электроника за пределами «тонких» нанометров – неизбитые горизонты лидерства (экспертная дискуссия)
- AI и квантовые технологии: новые горизонты (круглый стол)
- Цифровой суверенитет vs глобальные кооперационные цепочки (экспертная дискуссия)
- Опыт прорывных мега-проектов страны (космос, атом, ГОЭЛРО) – опыт реальных побед (круглый стол)
- Глобальная карта партнёров российских проектов в сфере электроники (круглый стол)
Трек 2. Межотраслевое партнёрство дизайн-центров
- Импортозамещение ключевых потребителей – драйвер роста отрасли (экспертная дискуссия)
- Развитие информационных систем продвижения продукции дизайн-центров (экспертная дискуссия)
Трек 3. Финансирование разработок и исследований
- Привлечение финансирования в проекты в рамках программ Минпромторга (мастер-класс)
- ФРП – льготные займы на развитие (практический семинар)
- Финансирование проектов реверс-инжинирнга: ПП 208 (практический семинар)
- ФПИ – финансирование прорыва (практический семинар)
- Венчурные и корпоративные фонды для комплексных проектов дизайн-центров и инструменты акселерации стартапов (практический семинар)
Трек 4. Флагманская продукция дизайн-центров, программно-аппаратные комплексы и системы на её основе
- Микроконтроллеры: от и до (экспертная дискуссия)
- Датчики/сенсоры: системы осведомлённости и мониторинга (экспертная дискуссия)
- ПАК промышленных систем управления и автоматизация технологических процессов (круглый стол)
- Решения для интернета вещей (экспертная дискуссия)
Трек 5. Инфраструктура разработок и кооперации
- Региональные точки роста дизайн-центров электроники (экспертная дискуссия)
- САПР – статус «доступен» (круглый стол)
- Разработка: снижаем издержки (круглый стол)
- СФ-блоки – новый бизнес российских дизайн-центров (круглый стол)
Трек 6. Регулирование работы дизайн-центров
- Микроэлектроника: вопросы управления интеллектуальными правами (круглый стол)
- Разработано в России: меры стимулирования локализации разработок (экспертная дискуссия)
- Инструменты снижения рисков проектов разработки (презентация)
Трек 7. Экосистема консолидации дизайн-центров и производителей
- Тенденции обеспечения компонентами и материалами для производства автоэлектроники (круглый стол)
- Кооперация в световых технологиях: наука, образование и сертификация (круглый стол)
Инициатором и организатором Саммита является крупнейшее в стране профессиональное сообщество ведущих дизайн-центров электроники – АКРП – Консорциум дизайн-центров.
Подробная программа и регистрация на Саммит доступны по ссылке: https://summit-dce.ru/