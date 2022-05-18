«Магнит» запустил Tech-рекрутмент-центр

Розничная сеть «Магнит» запустила специализированный рекрутмент-центр для поиска и привлечения ИТ-специалистов. Успешный найм таких сотрудников требует определенных знаний и навыков, поэтому в рамках создания центра розничная сеть открыла школу ресечеров – специалистов по поиску и отбору резюме, а также регулярной аналитике ИТ-индустрии. HR-эксперты провели более 8000 технических интервью и закрыли порядка 1500 позиций в головной компании в ИТ-разработке и других высокотехнологичных направлениях: Data Science, корпоративная архитектура, аналитика и тестирование. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

«Магнит» также внедрил реферальную программу, предусматривающую выплаты сотрудникам, которые привлекли ИТ-специалистов на работу в компанию. Как правило, это касается вакансий с глубоким уровнем экспертизы. Всего было рекомендовано 684 человека, 171 специалист трудоустроен.

Сейчас в розничной сети насчитывается порядка 4000 ИТ-специалистов в разных регионах страны. В рамках специально созданного ценностного предложения для ИТ-специалистов (Digital EVP) в компании сегодня реализуется 19 HR-проектов. Среди них создание пяти центров компетенций («1C», Backend, Cloud, DevOps, Mobile, Интеграции), а также разработка баз знаний с профессиональной литературой для различных tech-сообществ «Магнита». Для кандидатов из сферы ИТ запущен отдельный сайт magnit.tech, где собраны все профильные вакансии компании. На базе Корпоративной Академии работают ИТ-факультеты управленческих и технических компетенций (развитие soft skills и экспертизы по всем актуальным стекам технологий: Go, Java, Python, iOS, Android, DevOps, JavaScript и т.д.). Дополнительное обучение уже прошли около 2500 человек. Одновременно любой сотрудник может воспользоваться корпоративной библиотекой (более 100 видеокурсов, более 150 когнитивных тренажеров, 3500 электронных книг по различным направлениям).

Анна Боброва, директор по персоналу розничной сети «Магнит»: «Развитие ИТ-направления приобретает особую важность в нынешних реалиях. Мы внимательно следим за тенденциями на рынке и гибко реагируем на запросы соискателей. Учитывая масштаб нашей деятельности, мы предлагаем ИТ-специалистам уникальные задачи, а также отличные возможности для карьерного и профессионального развития. Для каждой должности мы формируем треки, которые помогают работникам выбрать наиболее интересный тип роста: горизонтальный или вертикальный и сформировать «дорожную карту» достижения поставленных карьерных целей. Кроме того, каждый может воспользоваться программой профессиональной переподготовки и курсами повышения квалификации в Корпоративной Академии и компаниях-партнерах».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 31 марта 2022 г. сеть «Магнит» насчитывала 26605 магазинов, расположенных в 3946 населенных пунктах России.

Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

В соответствии с аудированными результатами компании по МСФО 16, ее выручка за 2021 г. составила 1 856,1 млрд руб., EBIТDA – 214,2 млрд руб.