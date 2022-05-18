«Рексофт» стал технологическим партнером «VK цифровые технологии»

«Рексофт», российский разработчик цифровых решений, стал технологическим партнером компании «VK цифровые технологии», подразделения VK, поставляющего технологии и решения для цифровой трансформации бизнеса холдинга. Об этом CNews сообщили представители компании «Рексофт».

Партнерское соглашение между компаниями было подписано в мае 2022 г., и команда «Рексофт» уже приступила к работе с коллегами из «VK цифровые технологии».

«Сегодня перед экосистемой VK стоят амбициозные цифровые задачи по целому ряду направлений. В этой работе требуются компетенции и знания большого количества экспертов и разработчиков всего российского рынка. Именно в этой логике строится партнерство. Мы рады, что компетенции “Рексофт” будут востребованы в реализации программы цифрового развития сервисов VK. Наша команда настроена на продуктивную и долгую совместную работу», – сказал Николай Потапов, директор департамента развития бизнеса компании «Рексофт».

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«Рексофт» (Reksoft) – российский разработчик цифровых решений, обладающий опытом по созданию цифровых проектов для таких сфер как банки и финансы, государственный сектор, ритейл, транспорт, логистика, ИТ, телеком, медиа, гостиничный бизнес. С 1991 г. «Рексофт» оказывает своим клиентам полный комплекс услуг в области цифровой трансформации бизнеса, создания и развития информационных систем и программного обеспечения. Среди клиентов «Рексофт» крупнейшие российские и международные компании, такие как ВТБ, «Газпромнефть», S7, «О’кей», НП «ГЛОНАСС», AlertLogic, FXDD, и др.

Офисы «Рексофт» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Стокгольме. В штате компании работают более 400 человек.