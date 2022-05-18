Softline помогла подготовить сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области работе с российским ПО

Компания Softline разработала цикл видеоуроков для оперативного обучения сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области и подведомственных государственных учреждений Архангельской области работе в российских ОС и офисных решениях. Об этом CNews сообщили представители Softline.

При внедрении новых программных продуктов в организации важным фактором успеха является обучение системных администраторов – им предстоит настраивать, администрировать и помогать пользователям в работе с новым программным обеспечением. Уделяя особое внимание обучению работе с российскими операционными системами и офисными приложениями, можно обеспечить безболезненный переход на его использование и снизить нагрузку на ИТ-службу.

Для обеспечения достижения федеральными и региональными органами исполнительной власти целей и задач, поставленных в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и поддержки госструктур в переходе на российское ПО, Softline разработала аудиовизуальные материалы – видеоуроки, демонстрирующие основные отличия при работе в российских ОС и приложениях.

В интересах Администрации Архангельской области был реализован проект, в рамках которого Softline предоставила обучающие материалы исполнительным органам власти Архангельской области и подведомственным государственным учреждениям. Госслужащие изучили 23 видеоурока и получили знания о работе в офисных приложениях и ОС. Стоить отметить, что формат видеоуроков наиболее эффективен для зрелой аудитории. Просмотрев видео, любой сотрудник без труда сможет повторить аналогичные действия при решении реальных задач на рабочем месте.

Для работы с материалами также была внедрена платформа дистанционного обучения и развития персонала для десктопов и мобильных устройств. Администрация области получила возможность настроить инструмент для удобного освоения учебных материалов (например, сделать прохождение курса обязательным или установить определённые сроки, назначить изучение материала в рабочее время или в свободное от работы), а также отслеживать процесс обучения каждого пользователя. В дальнейшем ИТ-служба учреждения сможет самостоятельно развивать платформу, добавляя другой обучающий контент.

«Мы очень довольны результатом: корпоративный портал обучения интуитивно понятен нашим сотрудникам, отличается легкостью и удобством в использовании. Видеоконтент считаем наиболее удобной формой обучения даже для сотрудников с неглубоким уровнем знакомства с ИТ-технологиями. В будущем мы планируем развивать системный подход в подготовке сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области, наполняя портал новым интерактивным контентом», – сказал Владимир Чугунов, начальник отдела технической поддержки ГАУ АО «Управление ИКТ АО».

«В зависимости от технической задачи мы можем наполнять портал не только обучающими материалами, но и интерактивными элементами, бонусами, инструментами для общения и другими функциями. Образовательная платформа – это не только про обучение одной конкретной задаче. Для сотрудников это ещё и возможность развиваться, а для работодателя – возможность дать подчинённым мотивацию расти внутри компании», – отметила Ольга Кулакова, менеджер учебного центра Softline.

Softline также запустила дополнительные услуги для помощи в реализации проектов с российским ПО и оборудованием. Клиенты Softline могут получить консультации по внедрению офисных продуктов и других российских сервисов.

***

Компания Softline —глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году ее оборот достиг $1,8 млрд. В октябре 2021 года компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.