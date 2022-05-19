Utrace объявила о начале экспансии на рынок Центральной Азии

Utrace, специализирующаяся на ИТ-решениях для маркировки товаров, объявила об открытии представительства в Республике Казахстан. Это часть стратегии компании по расширению присутствия на перспективных рынках.

Необходимость открытия центрально-азиатского офиса вызвана растущим спросом на решения Utrace в регионе. Представительство в Алматы будет отвечать за деятельность компании на рынке Казахстана и других стран Центральной Азии, где реализуются государственные проекты по контролю за оборотом товаров при помощи уникальных цифровых кодов, в частности, в Узбекистане.

«В Казахстане расширяется проект перехода на маркировку. Необходимо наносить Data Matrix коды на табачную продукцию, алкоголь, лекарственные средства, молочную продукции и многие другие виды товаров. При этом сроки по внедрению маркировки достаточно жесткие, а для развертывания системы сериализации требуется от 4-5 месяцев. Поэтому бизнесу важно исключить возможность ошибок и затягивания проекта. Выбор правильного поставщика с портфелем успешно реализованных проектов и глубокой отраслевой экспертизой помогает это сделать», – отметил Арыстанбек Джолдасбеков, директор представительства Utrace в Казахстане и Центральной Азии.

Для рынка Республики Казахстан компания локализовала свой флагманский продукт Utrace Hub – облачное решение уровня L4 для комплексного управления маркировкой продукции. В частности, налажены необходимые интеграции Utrace Hub с государственной ИС МПТ. Клиенты Utrace в Казахстане могут уже сейчас развернуть ИТ-решение, которое позволяет отправлять данные в государственную систему и строго соблюдать требования законодательства в области обеспечения прослеживаемости продукции.

В настоящий момент завершаются переговоры о реализации проектов по маркировке продукции с рядом крупных мировых компаний и локальных предприятий региона.

«Мы высоко оцениваем потенциал центрально-азиатского рынка и ожидаем увеличения спроса на решения по маркировке. Наш многолетний опыт в реализации проектов в российских и международных компаниях будет полезен заказчикам: системы сериализации относятся к категории бизнес-критичных, и к ним предъявляются повышенные требования. Мы знаем, как развернуть надежное и безопасное решение для маркировки продукции, и будем рады использовать свою экспертизу для помощи бизнесу в регионе», – сказал Константин Иванов, генеральный директор Utrace.