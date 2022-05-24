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«Деловые решения и технологии» – новое название компании в России и Белоруссии и выход из международной сети «Делойт»

С 24 мая 2022 г. российская компания, ранее входившая в международную сеть «Делойт», продолжит работу в России и Белоруссии под собственным брендом «Деловые решения и технологии».

В жизни компании начинается новый этап – она становится независимой фирмой, которая не является частью международной сети «Делойт туш томацу лимитед» (ДТТЛ).

Компания продолжит оказывать своим клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме.

«Нас всех ждет еще множество изменений. Адаптивность бизнеса становится залогом его устойчивости и процветания. Мы сконцентрированы на том, чтобы предоставлять своим клиентам решения и технологии, позволяющие не только справляться со стремительными изменениями внешней среды, но и становиться движущей силой таких изменений, пионерами инноваций», – сообщили CNews представители «Деловых решений и технологий».

«Деловые решения и технологии» – компания, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, управления рисками, а также финансового, налогового и юридического консультирования. Компания оказывает услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. Компания «Деловые решения и технологии» представлена в восьми городах России и БелоруссииМоскве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Минске.

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