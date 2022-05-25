Елена Семенова присоединилась к команде АО «Русатом Инфраструктурные решения»

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») сообщает о назначении Елены Семеновой на должность GR-директора АО «Цифровые платформы и решения Умного Города», которое входит в контур управления РИР.

Елена Семенова с 2018 г. занимала должность заместителя директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» и была одним из разработчиков стандарта «Умного города», методики оценки IQ городов, концепции «Умного горда», осуществляла координацию ведомственного проекта Минстроя России «Умный город» на территории всех регионов. Также вела взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти по вопросам реализации проекта, занималась организацией разъяснительной работы, проведением экспертных обсуждений, выстраивала коммуникациями с ключевыми стейкхолдерами проекта, крупными предприятиями производителями и интеграторами технических решений, вела популяризацию проекта на российском и международном уровне.

В команде РИР она будет обеспечивать взаимодействия компании с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, общественными организациями в целях реализации стратегических направлений деятельности компании по направлению «Умный город».

Елена Семенова

«Я уверена, что с такой профессиональной и сильной командой мы сделаем наши города еще более комфортным и безопасными для проживания, в том числе с помощью цифровых решений и продуктов, внедрением которых сейчас активно занимается “Русатом инфраструктурные решения” и госкорпорация “Росатом” в целом», – сказала Елена Семенова.

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АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 17 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 г. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 30 городах от Мурманска до Сахалина.