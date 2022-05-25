На «Электроприборе» открыли памятную доску, посвященную бывшему директору завода Евгению Козичу

На ПО «Электроприбор» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» открыли памятную доску, посвященную бывшему директору завода Евгению Козичу. Место для установки памятного знака выбрано не случайно – это спортивный комплекс «Горизонт» с плавательным бассейном. В 1980 г. его начали возводить по личной инициативе Козича.

Также бывший руководитель построил детский сад, пионерский лагерь и зоны отдыха. На базе спортивного комплекса «Горизонт» организовали профессиональную школу по плаванию, благодаря которой было воспитано немало мастеров спорта.

Евгений Козич – ветеран Великой Отечественной войны, руководил предприятием с 1972 по 1983 гг., прошел путь от мастера до руководителя и зарекомендовал себя в качестве талантливого управленца.

На открытии доски Евгений Козич присутствовал лично. Также в мероприятии принял участие Алексей Трошин, который руководит заводом «Электроприбор» в настоящее время. Он вручил почетные грамоты работникам предприятия – тем, кто помогал в строительстве спортивного комплекса «Горизонт».

«Евгений Викторович – пример для нас, – сказал директор «Электроприбора» Алексей Трошин. – Хотелось бы отметить не только его выдающиеся управленческие качества, но и человеческие: внимательное отношение к коллегам, отзывчивость и трудолюбие. Даже сейчас, несмотря на свой преклонный возраст, Евгений Викторович как участник Великой Отечественной войны и человек высоких моральных устоев, не оставляет без внимания вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, активно принимает участие во всех праздничных мероприятиях «Электроприбора», выступая с напутственным словом перед молодежью».