Оборот группы «Т1» в 2021 г. вырос до 87,7 млрд рублей

Группа «Т1» подвела финансовые итоги 2021 г. Выручка компании составила 87,7 млрд руб., показав прирост по сравнению с 2020 годом на 48,2% (в 2020 г. – 59,2 млрд руб.). Об этом CNews сообщили представители ««Т1»».

Основные доли выручки пришлись на системную интеграцию, разработку программного обеспечения и ИТ-консалтинг. В 2021 г. количество заказчиков компаний группы увеличилось на треть по сравнению с 2020 г. – до более чем 350 организаций, среди которых государственные структуры и крупнейшие компании основных отраслей экономики. Среди ключевых клиентов группы в 2021 г. – финансовые организации, телекоммуникационные компании и государственный сектор.

Прошедший год стал годом масштабных изменений для компании. В 2021 г. группа «Т1» завершила бизнес-трансформацию, провела ребрендинг, утвердила новую стратегию. Под управлением компании «Т1» объединены ГК «Иннотех» (разработка прикладного ПО), «Т1 интеграция» (интеграционный бизнес), «Т1 консалтинг» (консалтинг), Т1 Cloud (облачные сервисы), «Мультикарта» (процессинговые и сервисные услуги). Также в 2021 г. в рамках ГК «Иннотех» была создана компания «Дататех», занимающаяся внедрением полного цикла управления данными: от построения корпоративного хранилища данных до платформы анализа неструктурированных Больших данных на базе отечественного ПО и продуктов Open Source. Масштабные преобразования потребовали усиления команды и увеличения численности сотрудников, которая достигла 8,7 тыс. человек к концу 2021 г.

В 2021 г. группа продолжила развитие собственных продуктов и представила на рынке новые ИТ-платформы: T1 Watchman – система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов на предприятиях; «Т1» TalentForce – HR-сервис потокового найма, платформа для автоматизации точечного и массового рекрутмента (назван CNews Awards «Технологией года в HR-автоматизации»); T1 EasyTax – решение для связи ФНС и компании-налогоплательщика в рамках новой формы налогового контроля; Т1 CRM – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами; Венчурная студия (входит в состав ГК «Иннотех»), платформа для быстрого запуска и масштабирования цифровых проектов и экспертной поддержки продуктовых команд, запустила ряд инновационных решений, обеспечивающих бизнесу возможность своевременно и эффективно отвечать на актуальные запросы рынка.

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Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, группа «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.