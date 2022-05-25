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Российская электронная промышленность получит свыше 900 млрд руб. из бюджета до 2030 года

Российская электронная промышленность может получить бюджетное финансирование в размере более 900 млрд руб. в период до 2030 г. Об этом CNews сообщили представители Минпромторга.

Максимальный размер денежных вливаний определен запросом ИТ-отрасли на финансовую поддержку со стороны государства в рамках работы над новым нацпроектом по развитию отечественной радиоэлектронной промышленности.

Также ожидается поступление внебюджетных средств на те же нужды в пределах 2,7 трлн руб., заявил замглавы Минпромторга России Василий Шпак в рамках своего выступления на Саммите дизайн-центров электроники. «В итоге у нас получилось цифра до 2030 г. чуть более 900 млрд руб. необходимого финансирования, именно бюджетного. Внебюджетное финансирование составит 2,7 трлн руб», – отметил Василий Шпак.

Заместитель главы Минпромторга добавил, что проект плана поддержки электронной промышленности в настоящее время направлен российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. «Председатель правительства в целом все наши подходы поддержал, выдал нам соответствующие поручения в установленном порядке. Готовить изменения в федеральные проекты, готовить федеральные проекты, которых не было изначально», – сказал Василий Шпак.

Также Шпак заверил, что федеральные проекты будут охватывать весь жизненный цикл создания продукта из сферы электроники, и что до конца 2022 г. власти намерены инициировать новый конкурс на получение мер поддержки для дизайн-центров. На это потребуется дополнительное финансирование – в пределах 60 млрд руб.

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