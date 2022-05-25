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В России возобновят льготы на результаты интеллектуальной деятельности

25 мая 2022 г. на заседании Совета Федерации одобрен правительственный законопроект, которым предлагается освободить компании от налога на прибыль при оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) для их вовлечения в оборот. Инициатива разработана Минэкономразвития России в рамках реализации «дорожной карты» ТДК «Интеллектуальная собственность». Об этом CNews сообщили представители Минэкономразвития России.

Льгота ранее действовала в 2018 и 2019 гг., однако двух лет многим компаниям не хватило. По просьбе бизнеса планируется возобновить с 1 января 2022 г. действие льготы по налогу на прибыль организаций в отношении доходов в виде имущественных прав на РИД, выявленных в ходе инвентаризации – на три года для крупного бизнеса, на пять лет для субъектов МСП.

«Мы хотим, чтобы компании могли корректно оформить те технологии, которые у них есть. За счет грамотной правовой охраны учета они обезопасят свои разработки и смогут получать больше выручки благодаря технологиям: будет выбор использовать их на собственном производстве или дать кому-то лицензию и заработать на этом», – сказал директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Рустам Тихонов.

Льгота позволит стимулировать предприятия выявлять результаты интеллектуальной деятельности, обеспечивать их правовой охраной, ставить на баланс и вовлекать в оборот.

В отсутствие льготы организациям обеспечивать выявление и корректный учет результатов не выгодно, так как они вынуждены платить налоги, не получая существенных экономических преимуществ. По этой причине фактически отсутствуют выпадающие доходы.

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