Две трети выпускников школ хотят получить профессию в области ИТ

В преддверии последнего звонка образовательная платформа GeekBrains провела исследование и выяснила, почему сейчас выпускники школ выбирают онлайн-формат для дальнейшего образования и какие требования они предъявляют к своему обучению. В опросе приняли участие более 5000 респондентов по всей России.

По данным GeekBrains, в первой половине 2022 года сегмент аудитории выпускников школ на площадке представляют 58% юношей и 42% девушек. Каждый пятый студент digital-платформ проживает в Москве (22%), каждый десятый – в Санкт-Петербурге (10%), основная часть обучающихся – жители регионов (68%), среди которых 2% занимают новосибирцы, екатеринбуржцы и казанцы.

Решение о прохождении обучения на онлайн-платформах в большинстве случаев выпускники школ принимают самостоятельно – так отвечают 66% респондентов. За каждого десятого опрошенного выбор был сделан родителями. Что касается оплаты за обучение, то половина молодежи могут позволить себе проходить только бесплатные программы (47%). 16% готовы платить за них до 10 тыс. руб., 12% – от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., 11% – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. и 10% – от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

«Мы наблюдаем большой интерес подрастающего поколения к ИТ , поскольку эта сфера профессионального развития востребована, высокооплачиваема и перспективна. При этом важно подходить к выбору профессии осознанно. Поэтому мы в GeekBrains каждому, кто хочет реализоваться в ИТ, помимо специализации даем базу разработчика. В нашем понимании разработчик, это айтишник в широком смысле слова, понимающий основы программирования и основные концепции компьютерных наук, цифровые технологии, программное обеспечение, операционные системы, базы данных, системы аналитики, языки программирования и многое другое. Это специалист, на практике знакомый с тестированием и системным анализом. И именно база дает возможность быстро осваивать новые специализации и менять карьерную траекторию на протяжении всей жизни», – отметил СЕО GeekBrains Александр Волчек.

Сфера ИТ является наиболее популярной среди молодежи (от 17 до 19 лет) – 63% опрошенных выбирают курсы по разработке и программированию. При этом 8% из них интересуются направлением Python-разработки, 6% - веб-разработки, 4% - Java-разработки, разработки на C++ и разработки игр.

Следом идут курсы по дизайну – их выбирают 16% респондентов. Каждый четвертый из них получает профессию веб-дизайнера (24%), каждый пятый – гейм-дизайнера (21%), 17% – графического дизайнера, 10% – fullstack-дизайнера.

На третьем месте по популярности – курсы по маркетингу (7%). Среди них 36% студентов интересуются smm-менеджментом, а 32% – интернет-маркетингом.

В качестве основного мотива, побуждающего выпускников школ проходить дополнительное образование, почти половина отмечают возможность дистанционного выхода на работу (48%). Изучение конкретных тем – важно для 46%, увеличение дохода – для 44%, общее развитие – для 41%.

Кроме того, выпускники школ ориентированы на выбор длительных программ обучения, средняя продолжительность которых составляет 15 недель. Более трети из них готовы заниматься регулярно по несколько часов в день (35%), чуть менее трети – несколько раз в неделю (30%), каждый десятый – все свободное от других занятий время (12%), а 7% – каждый полный день.

По результатам опроса, дистанционное самостоятельное изучение материалов в записи – самый удобный образовательный формат для большинства молодежи (69%). Почти половина предпочли бы дистанционное изучение материалов и их обсуждение в группе (46%) или онлайн-уроки, приводящиеся с группой в прямом эфире (42%). Треть хотела бы заниматься с преподавателем персонально (28%), каждый пятый отмечает, что ему не важно, в каком формате проходит обучение, главное, чтобы была персональная работа с преподавателем (28%). Среди факторов, способных помешать обучению почти половина студентов отмечают недостаток времени (47%), около трети – потерю интереса (37%) и лень (34%). Отсутствие практических примеров – негативный фактор для 27% респондентов, а высокий уровень сложности уроков – для 22%.