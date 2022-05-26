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«Сбер» начал выпускать бизнес-карты «Мир» в пластике

Корпоративным клиентам «Сбера» стали доступны дебетовые бизнес-карты «Мир» на пластиковом носителе. Оформить такую карту предприниматель может в интернет-банке «Сбербизнес». А обладатели бизнес-карт без пластика теперь могут дозаказать физический носитель.

Бизнес-карта «Мир» позволяет приобретать товары и услуги в интернет-магазинах различных стран, принимающих такие карты, переводить деньги на бизнес-карты и карты физлиц, копить бонусные баллы и конвертировать их в рубли в программе «Бизнес-кешбэк».

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, сказал: «Мы оперативно отреагировали на изменение ситуации и предложили нашим клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — бизнес-карты платёжной системы "Мир". Отмечу, что бизнес-карта — это удобный, оперативный и безопасный способ совершения покупок в корпоративных целях: расходы легко контролировать, бухгалтерии с ней намного проще работать, чем с наличными, такая карта незаменима в командировках, и к тому же по ней предусмотрен кешбэк».

Ранее, в апреле 2022 г., «Сбер» реализовал возможность заказа бизнес-карт «Мир» без пластика в офисах банка и интернет-банке «Сбербизнес». В июне станут доступны премиальная и кредитная бизнес-карты.

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